Руководители "Роскосмоса" и NASA контактируют только по вопросам эксплуатации МКС - первый замглавы госкорпорации

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Руководства "Роскосмоса" и NASA контактируют только по вопросам эксплуатации Международной космической станции (МКС), возобновление поставок двигателей РД-180 в США не обсуждается, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"Россия приняла решение о продолжении эксплуатации МКС как минимум до 2028 года, это подразумевает и смешанные экипажи, и согласование программ перекрестных полетов. Это действующая программа. В рамках контактов руководства "Роскосмоса" и NASA обсуждаются технические вопросы, связанные с эксплуатацией МКС", - сказал Ельчанинов.

По его словам, обсуждение возобновления поставок российских ракетных двигателей РД-180 в США "на повестке дня не стоит".

3 марта 2022 года бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он заявил, что "Роскосмос" прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180. По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента МКС до 2028 года. Все остальные страны-участницы проекта в качестве крайнего срока определили 2030 год.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.