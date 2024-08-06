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Интерфакс-АВН

Эксплуатация новой ракеты "Амур-СПГ" вместо "Союза-2" позволит сэкономить более 2 трлн руб - "Роскосмос"

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Амур-СПГ
Космический ракетный комплекс «Амур-СПГ».
Источник изображения: Роскосмос

Отработку посадки многоразовой первой ступени "Амура-СПГ" проведут в два этапа

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Экономия от замены ракеты-носителя "Союз-2" на перспективную ракету с многоразовой первой ступенью "Амур-СПГ" может превысить 2 трлн рублей за период ее эксплуатации, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Проект знаковый для отрасли, это наша тактическая перспектива на ближайшие 30 лет. Экономия от замены "Союза-2" на "Амур-СПГ" может превысить 2 трлн рублей за период эксплуатации нового космического ракетного комплекса", - сказал Ельчанинов.

Он сообщил, что на космодроме Восточный выбрано место под строительство стартового комплекса, а также определены несколько локаций под посадочные площадки для возвращаемой первой ступени.

"Разработка с самого начала ведется на принципах управления стоимостью пуска. Ключевые проектно-конструкторские решения нацелены на технико-экономические показатели. Многоразовость, компоненты топлива обеспечивающие минимальные затраты при межполетном обслуживании - вот лишь некоторые решения, обеспечивающие эффективность будущей ракеты", - отметил Ельчанинов.

По его словам, "Роскосмос" планирует провести испытания посадки многоразовой первой ступени "Амура-СПГ" в два этапа.

"На первом этапе - экспериментальные работы по возврату первой ступени на ступени-демонстраторе, не создавая полноценную наземную космическую инфраструктуру космодрома и не изготавливая ракету-носитель целиком", - сообщил он.

По его словам, данный подход позволит отработать ключевые технические решения с наименьшими затратами и ускорит опытно-конструкторские работы по всему комплексу.

"На втором этапе планируется перейти уже к полноценной отработке ступени и ракеты-носителя в целом", - отметил Ельчанинов.

10 марта 2023 года "Роскосмос" сообщил о подписании госконтракта на технический проект многоразовой ракеты "Амур-СПГ". По данным госкорпорации, также будет рассмотрена возможность использования ракеты для полетов космонавтов.

В апреле 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершится к 2028-2029 гг. Завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

12 апреля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

23 января Борисов сообщил, что "Амур-СПГ" может стать основой сверхтяжелой ракеты-носителя.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
Союз-2 РН
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