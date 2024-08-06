Войти
Интерфакс-АВН

Россия перейдет на серийную сборку спутников в 2027 году - "Роскосмос"

368
0
0
ИСС Решетнева
ИСС Решетнева.
Источник изображения: ИСС Решетнева / Роскосмос

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Российская космическая отрасль перейдет на промышленную сборку спутников в 2027 году, планируется производить около 100 космических аппаратов в год, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Мы посчитали объём необходимых инвестиций, вплоть до оборудования, понимая, что это процесс долгий и дорогостоящий. Пока остановились на том, что целесообразно переходить на конвейер в два этапа. На первом выходим на изготовление в районе ста с небольшим спутников в год, дальше расширяем возможности и отлаживаем технологии", - сказал Ельчанинов.

По его словам, в госкорпорации рассчитывают начать промышленную сборку аппаратов с 2027 года.

"Это первый этап, когда мы максимально задействуем мощности уже существующих предприятий. Завозим новое оборудование, открываем новые линии. Если этих мощностей будет не хватать, к 2030 году начнём строительство новых площадок", - сообщил он.

Первый замглавы "Роскосмоса" также заявил, что на НПО им. Лавочкина уже реализуется пилотный проект по изготовлению трех спутников, которые потом адаптируют для серийной сборки. Он сказал, что два аппарата имеют оптико-электронную нагрузку, один будет с радиолокатором.

По словам Ельчанинова, на АО "Решетнев" будут промышленно собираться спутники, обеспечивающие интернет вещей и широкополосный доступ в интернет - "Скиф" и "Марафон-IoT". Первые два спутника "Марафон" должны отправиться на орбиту в конце этого года, отметил он.

"При этом "Решетнёв" модернизирует производство с целью уменьшения сроков изготовления классических тяжёлых космических аппаратов для систем ГЛОНАСС и "Гонец", - сообщил Ельчанинов.

9 июля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что переход российской космической отрасли на серийное производство спутников оценивается в 60 млрд рублей, работы планируется провести в два этапа в 2026-2028 годах. По его словам, сход с конвейера первого аппарата намечен на 2026 год.

В октябре 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников, необходимый темп - один аппарат в день. По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла