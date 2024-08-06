Республиканцы и демократы в США пока не определились с политикой будущего президента в отношении Украины - СМИ

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Независимо от того, кто займет Белый дом - кандидат от республиканцев Дональд Трамп или возможный ставленник демократов Камала Харрис - следующему президенту придется гораздо более четко определять любое участие США в украинском кризисе с точки зрения американских интересов, пишет Politico.

"На фоне политических новостей последних нескольких недель в обоих лагерях начались более оживленные дебаты. И эти закулисные дискуссии означают, что взгляды Трампа и Харрис и, в конечном счете, их политика все еще меняются. Очевидно, что для украинцев это имеет жизненно важное значение", - считает автор.

Он отмечает, что Трамп и его потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс "будут стремиться к быстрому прекращению конфликта и сокращению поддержки Украины и НАТО со стороны США, что, вероятно, будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон".

Нынешний вице-президент Харрис "олицетворяет преемственность эпохи президента Джо Байдена и будет поддерживать Украину поэтапными, пусть и крупными пакетами помощи, "столько, сколько потребуется", по выражению ее нынешнего босса". В то же время, как говорится в статье, разногласия внутри Демократической партии и между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне серьезнее, чем заявляется".

"На публике украинцы и их союзники, а также большинство демократов в целом отдают должное Байдену за создание глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую поддержку Киева. В частном же порядке эти оценки звучат менее щедро, а со стороны некоторых украинских чиновников - язвительно", - пишет автор.

Он объясняет это тем, что Байден замедлил поставки оружия Киеву и ввел ограничения на его применение из-за опасений по поводу эскалации конфликта с Россией, обладающей ядерным оружием, "что в ретроспективе выглядит преувеличенным".

"Эта осторожность Байдена и его частая нерешительность на протяжении всей войны мешали проведению кампании на Украине и действовали на нервы Киеву", - отмечает издание.

Автор публикации подчеркивает, что, в конечном итоге, решения Америки о военной помощи, политические сигналы о любом урегулировании и будущая поддержка Киева и подход к его отношениям с Россией "будут определять, какое государство будет у украинцев, если оно вообще будет".