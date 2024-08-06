Шеф Пентагона заявил о твердой поддержке США права Израиля на самооборону от угроз со стороны Ирана

Вашингтон. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул неизменную поддержку Вашингтоном "права Израиля на самооборону" от угроз со стороны Ирана и его ставленников.

"Министр обороны Ллойд Остин провел сегодня беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, чтобы подтвердить твердую поддержку США безопасности Израиля и права на самооборону против угроз со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы", хуситов и других террористических группировок, поддерживаемых Ираном", - говорится в сообщении представителя Пентагона Патрика Райдера, опубликованного на сайте минобороны.

Отмечается, что Остин и Галлант обсудили действия вооруженных сил США, предпринимаемые "для усиления защиты вооруженных сил США, поддержки обороны Израиля и сдерживания и деэскалации напряженности в регионе".

"Госсекретарь Остин также выразил решительную поддержку соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников", - добавили в Пентагоне.

Ранее портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник.