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Интерфакс-АВН

Пхеньян оснастил погранчасти передовыми тактическими баллистическими ракетными системами - СМИ

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Испытания мобильной твердотопливной ракеты «Хвасонпхо-16НА» в КНДР
Испытания мобильной твердотопливной ракеты «Хвасонпхо-16НА» в КНДР.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kim Jae-Hwan

Пекин. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Пограничные части КНДР получили 250 пусковых установок новой тактической баллистической ракетной системы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи передовым пограничным военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - сообщило агентство.

Оно отметило, что на мероприятии, состоявшемся в воскресенье, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который перед церемонией осмотрел установки, которые поступают на вооружение северокорейских вооруженных сил "как основное наступательное оружие".

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КНДР
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Ким Чен Ын
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