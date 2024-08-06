Пхеньян оснастил погранчасти передовыми тактическими баллистическими ракетными системами - СМИ

Пекин. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Пограничные части КНДР получили 250 пусковых установок новой тактической баллистической ракетной системы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В столице Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи передовым пограничным военным частям КНДР 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных главными оборонными предприятиями", - сообщило агентство.

Оно отметило, что на мероприятии, состоявшемся в воскресенье, присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, который перед церемонией осмотрел установки, которые поступают на вооружение северокорейских вооруженных сил "как основное наступательное оружие".