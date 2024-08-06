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Интерфакс-АВН

Премьер Ирака считает условием предотвращения эскалации на Ближнем Востоке прекращение операции Израиля в Газе - СМИ

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Мухаммед Шиа ас-Судани
Мухаммед Шиа ас-Судани.
Источник изображения: GLOBAL LOOK PRESS

Дубай. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном связал предотвращение дальнейшей эскалации в ближневосточном регионе с прекращением кампании Израиля в секторе Газа, сообщило иракское информагентство INA.

Ас-Судани заявил Бликену, что "предотвращение эскалации в регионе зависит только от прекращения агрессии против Газы, предотвращения ее распространения на Ливан, сдерживания и обуздания Нетаньяху и его правительства (...) от нападения на страны региона", пишет агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы премьера.

Ас-Судани и Бликен также обсудили роль Ирака в нормализации обстановки и поддержании мира и стабильности. При этом Блинкен заявил, что "власти США хотели бы", чтобы Ирак принял более активное участие в контроле над ситуацией в регионе и предотвращении ее эскалации, говорится в сообщении.

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Израиль
Ирак
Ливан
США
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