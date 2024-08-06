Войти
Интерфакс-АВН

Нетаньяху решил отложить нормализацию отношений с Саудовской Аравией до выборов в США - СМИ

372
0
0
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AFP 2023 / ABIR SULTAN

Иерусалим. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не добиваться возможной нормализации отношений с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре, сообщает Channel 12.

По данным телеканала, Нетаньяху принял это решение в связи с событиями в США. Как отмечается, он хочет подождать, будет ли избран кандидат от республиканцев, бывший президент Дональд Трамп.

В сообщении говорится, что это решение имеет серьезные последствия, в том числе для потенциальной сделки о прекращении огня в обмен на заложников, поскольку потенциальная нормализация стала бы "страховкой" для Нетаньяху: если бы его правая коалиция развалилась из-за разногласий по сделке с Газой, нормализация отношений с Саудовской Аравией помогла бы ему на выборах.

На прошлой неделе израильский чиновник сообщил журналистам на брифинге в Вашингтоне, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией все еще возможно до ноябрьских президентских выборов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.08 16:40
  • 3158
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 04:41
  • 1
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 02:30
  • 0
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 16:49
  • 1
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла