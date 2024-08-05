Дроны - больше не разведчики, тумана войны больше нет: зачем России самокатные войска

Полковник Ходаренок усомнился, что в ВС РФ появятся самокатные войска

В зоне проведения специальной военной операции российские военные задействовали электросамокаты, чтобы оперативно доставлять еду и воду на позиции. Военнослужащие заявляли, что электросамокаты позволяют им быстро и бесшумно передвигаться между позициями и уворачиваться от обстрелов. Появятся ли в ВС РФ «самокатные войска», разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Части и соединения российской армии, помимо электросамокатов, применяют в зоне СВО и другую нештатную технику - кроссовые мотоциклы и багги. В некоторых случаях подобное оснащение позволяет за считанные минуты преодолеть нейтральную полосу, добраться до первого оборонительного рубежа неприятеля и успешно выполнить поставленную боевую задачу - штурмом овладеть опорным пунктом противника.

Однако прежде, чем анализировать достоинства и недостатки применения столь экзотических образцов техники в ходе боевых действий, следует обратить внимание на первопричину появления в войсках кроссовых мотоциклов, багги и электросамокатов.

В настоящее время одна из главных угроз для бойцов и техники на поле боя - беспилотные летательные аппараты (и особенно FPV-дроны). Сегодня именно это оружие наносит самые существенные потери для личного состава и техники. Подчас за одним бойцом на поле боя гоняются сразу несколько дронов. И надо прямо сказать, вооруженные силы практически любой страны оказались не готовы к противостоянию с БЛА.

Если еще сравнительно недавно дроны были лишь разведчиками на поле боя, то теперь, помимо разведки, они чуть ли не в полном объеме взяли на себя нанесение точечных ударов по одиночным и групповым целям противника (личный состав, различные виды техники и вооружения); корректировку огня подразделений ракетных войск и артиллерии; разведку и подсветку целей для ударов высокоточными боеприпасами типа «Краснополь», «Китолов» и «Смельчак»; высокоэффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а также координацию их действий в сложной боевой обстановке; применение в качестве ретрансляторов связи, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Сейчас разрабатываются и уже опробуются приемы воздушного боя между БЛА противоборствующих сторон, дроны также участвуют в доставке на передний край боеприпасов, продовольствия, воды и иных материальных средств.

Таким образом, подразделения БЛА уже начали эффективно выполнять комплекс задач, которые ранее выполнялись только подразделениями разведки, тыла, связи, РЭБ, РЭР, артиллерийскими расчетами, авиационными и танковыми экипажами. Иными словами, дроны действуют сразу за несколько родов войск.

К тому же взаимодействие между перечисленными подразделениями ранее занимало много времени. Иногда это сводило на ноль всю работу личного состава в быстро меняющейся обстановке на поле боя. Теперь, при грамотной организации работы внутри подразделения БЛА, решения командованием принимаются мгновенно, в полном соответствии со складывающейся ситуацией.

"Тумана войны" больше нет

Сегодня выражение «туман войны» ушло в прошлое. Теперь практически все контролируется с воздуха днем и ночью, сильно затрудняя работу частей и соединений всех видов вооруженных сил и родов войск.

Сегодня борьба с малоразмерными дронами (эффективная поверхность рассеивания которых порой менее 0,01 кв. м) - весьма сложная задача. В настоящее время нет зенитных ракетных систем и комплексов, которые бы успешно поражали, к примеру, FPV-дроны. В частности, ЗРК ближнего действия и малой дальности эффективно уничтожают средства воздушного нападения типа вертолетов и самолетов, средне размерных БЛА, но при этом совершенно не эффективны против FPV-дронов.

Более того, во избежание утрат дорогостоящего зенитного ракетного вооружения от поражения FPV-дронами и другими типами барражирующих боеприпасов, системы ПВО, которые предназначены для прикрытия переднего края, порой приходится отводить в безопасные районы, находящиеся вне радиусов боевого применения FPV-дронов. Специалисты сходятся во мнении, что проблема эффективной борьбы с FPV-дронами имеет чуть ли не стратегическое значение.

Атаки крупными силами мотопехоты и танков сегодня будут легко отражены и рассеяны дронами именно этого типа. Почему борьба с ними очень трудна?

Поразить такой дрон огнем из стрелкового оружия достаточно трудно. БЛА подобного типа обладают весьма значительной скоростью и неплохой маневренностью. Помимо всего прочего, FPV-дроны небольших размеров. Очень трудно даже идентифицировать БЛА соответствующими детекторами - передний край сегодня гудит от беспилотных летательных аппаратов, как улей.

Эти достоинства беспилотных летательных аппаратов были быстро усвоены в Вооруженных силах Украины. Там сделали акцент именно на массовое применение этих перспективных средств вооруженной борьбы. Работа ВСУ в этой сфере идет поистине стахановскими темпами, что создает существенные трудности для наших подразделений на поле боя.

Как известно, в украинской армии в этом году были созданы Силы беспилотных систем (СБС) в качестве рода войск вооруженных сил. Цель - наращивание боевых возможностей войск (сил) с использованием беспилотных и роботизированных, морских и наземных систем. Вот, к примеру, наименование только некоторых частей и соединений в составе СБС - 383-я отдельная бригада беспилотных авиакомплексов, 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов, 14-й отдельный полк беспилотных систем, 414-й отдельный полк беспилотных систем «Птицы Мадяра». И это, заметим, далеко не полный перечень.

По мнению наших бойцов переднего края (операторов, командиров расчетов и подразделений БЛА), представляется крайне целесообразным организовать встречу опытных руководителей расчетов БЛА, частных разработчиков и поставщиков дронов, средств связи, портативных детекторов и средств РЭБ, а также необходимых средств подвижности для доставки расчетов на ЛБС.

Участники боевых действий полагают, что эта встреча должна пройти в закрытом режиме при участии министра обороны России Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

В общем, по мнению бойцов и командиров, подобный вопрос назрел и даже перезрел. И он не должен утонуть в трясине многомесячных бюрократических согласований, обсуждений и разного рода проволочек.

На обсуждение в первую очередь предлагается вынести следующие вопросы: увеличить оргштатную структуру, а также численность подразделений и частей БЛА. определить источники и способы комплектования подобных подразделений хорошо обученным личным составом, вооружением и техникой. Есть мнение, что в составе соединения (дивизии) должно быть не менее батальона БЛА со всеми необходимыми подразделениями радиоэлектронной разведки и борьбы, связи, ремонта и др.

По мнению участников боевых действий, подготовка и повышение квалификации расчетов БЛА должна вестись непрерывно, с учетом всего опыта, полученного в ходе СВО, причем этот опыт должен мгновенно обобщаться и доводиться до всех расчетов и подразделений.

Ресурсов на ЛБС должно быть столько, полагают бойцы и командиры переднего края, чтобы разведка противника с помощью БЛА велась непрерывно - и днем, и ночью, а удары наносились как по разведанным целям в плановом порядке, так и в режиме «свободной охоты».

А пока кардинальное решение проблемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника находится в стадии решения, на местах наблюдается то, что раньше называли «живое творчество масс», то есть тотальное обрешечивание всей боевой и другой техники (повсеместное использование так называемых мангалов), задействование для борьбы с FPV-дронами списанных рыбацких сетей, и применение в этих же целях кроссовых мотоциклов, багги и даже электросамокатов. До формирования «самокатных войск» дело дойдет вряд ли, но подобная техника все же позволяет сократить время пребывания личного состава на открытых пространствах и уберечь бойцов от поражения барражирующими боеприпасами.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок