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Интерфакс-АВН

США направляют на Ближний Восток истребители пятого поколения - СМИ

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F-22 Raptor с зеркало-подобным покрытием
F-22 Raptor, покрытый в зеркало-подобным покрытием, сфотографирован взлетающим с авиабазы Неллис.
Источник изображения: https://www.thedrive.com/

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Американские ВВС направляют на Ближний Восток на фоне угрозы иранского удара по Израилю эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptors, сообщил журнал Air And Space Forces Magazine, ссылаясь на информированный источник.

Место базирования в регионе не раскрывается

Накануне официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США усилят группировку сил, развёрнутых на Ближнем Востоке, для защиты американских войск в регионе и Израиля в связи с угрозами со стороны Ирана и ближневосточных группировок ХАМАС и "Хезболла".

По ее словам, "министр обороны (Ллойд Остин - ИФ) будет руководить многочисленными предстоящими действиями по наращиванию численности вооруженных сил, чтобы усилить силовую защиту вооруженных сил США по всему региону, оказать повышенную поддержку обороне Израиля и убедиться, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на этот развивающийся кризис".

Синх сообщила, что Остин приказал ударной группе USS Abraham Lincoln заменить ударную группу USS Theodore Roosevelt, которая в настоящее время действует в Оманском заливе. Кроме того, на Ближний Восток и в Средиземное море будут направлены эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону". Остин также отдал приказ о развертывании в регионе истребительной эскадрильи.

Представитель Пентагона отметила, что наращивание оборонного потенциала стало результатом состоявшихся накануне переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также последовавших переговоров Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом

"Глобальная оборона Соединенных Штатов динамична, и Минобороны сохраняет способность к быстрому развертыванию в ответ на возникающие угрозы национальной безопасности", - сказала Сингх.

Ранее издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники о том, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

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