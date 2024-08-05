Пентагон получил более 200 новых ядерных боеголовок в прошлом году - Национальное агентство по ядерной безопасности

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Арсенал американского стратегического оружия в минувшем году пополнился более 200 новыми ядерными боеголовками B61-12 для авиабомб тактической авиации и W88 Alt370 для баллистических ракет подлодок, следует из данных Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Как отметили в Федерации американских ученых, это была самая крупная за год поставка с конца "холодной войны".

США к середине 2030-х годов планируют разработать и произвести еще семь различных модификаций ядерных боеголовок.

Как ранее сообщало NNSA, Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил. Последний раз США публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.

Это число представляет собой сокращение запасов на 88% по сравнению с максимальным количеством боеголовок в 31255 единицы в конце 1967 финансового года и снижение на 83% по сравнению с уровнем в 22217 единиц, когда пала Берлинская стена в конце 1989 года, отмечает NNSA, которое отвечает за американский ядерный потенциал.

Между тем, по данным Федерации американских ученых, в 2024 году США уже располагали только 3708 ядерными боеголовками.

В NNSA указали, что с 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали 12088 ядерных боеголовок. Примерно 2000 ядерных боеголовок в настоящее время сняты с вооружения и ожидают демонтажа.