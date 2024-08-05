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Интерфакс-АВН

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать его по вопросам переговоров по перемирию и заложникам в Газе - СМИ

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Джо Байден и Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве, 18 октября 2023 года.
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху на встрече в Тель-Авиве, 18 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Иерусалим/Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Нетаньяху заявил, что не следует дезинформировать его о положении дел с переговорами по перемирию и освобождению заложников в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в четверг попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху "перестать вешать ему лапшу на уши", пишет издание в воскресенье.

Оно отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что "вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль продвигается вперед в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и вскоре направит делегацию для возобновления переговоров".

Газета напоминает, что "Байден и ранее высказывал мнение, что Нетаньяху намеренно тянет время по внутриполитическим причинам".

The New York Times пишет, что Байден также заявил, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране было "неудачно спланировано и произошло как раз в тот момент, когда американцы надеялись, что переговоры приближаются к финальной точке".

Нетаньяху это отрицал, заявив, что Израиль не является стороной, препятствующей переговорам, и возлагая вину на ХАМАС.

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Израиль
Иран
США
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