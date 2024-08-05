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Интерфакс-АВН

Командующий CENTCOM прибыл на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе - СМИ

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Центральное командование США (CENTCOM)
Центральное командование США (CENTCOM).
Источник изображения: Twitter

Представители США и Израиля не исключают удара Ирана по Израилю в понедельник

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в субботу прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийство высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлы", пишет Axios со ссылкой на источники.

Курилла "воспользуется этой поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защищала Израиль от нападения Ирана 13 апреля", сообщил порталу американский чиновник.

Командующий, как ожидается, посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль, говорится в публикации. При этом Иордания "станет ключевой остановкой в его поездке", поскольку иорданцы сыграли важную роль во время атаки 13 апреля, перехватив иранские беспилотники, которые вторглись на их территорию, направляясь в Израиль, и позволив американским и израильским самолетам использовать свое воздушное пространство".

В то же время, отмечает Axios, администрация США обеспокоена тем, что мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран в этот раз "может оказаться сложнее", поскольку убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании связано с войной в секторе Газа, "которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе".

Как пишет издание, в Вашингтоне рассчитывают, что Иран будет действовать по тому же сценарию, что и 13 апреля, но удары могут быть более масштабными, кроме того, в них может быть задействована "Хезболла" из Ливана.

Три официальных представителя США и Израиля заявили порталу, что ожидают нападения Ирана уже в понедельник.

Как ранее заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, в связи с угрозами со стороны Ирана и группировок ХАМАС и "Хезболла" США усилят группировку сил на Ближнем Востоке для защиты американских войск в регионе и Израиля.

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