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Интерфакс-АВН

Действия США и Южной Кореи вынуждают Пхеньян повышать степень готовности к ядерной войне - МИД КНДР

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР.
Источник изображения: Фото: AP Photo/KCNA

Пекин. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Отдел по внешней политике МИД КНДР предупредил о наращивании республикой своего ядерного потенциала для повышения степени готовности к войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В официальном сообщении отдела, озаглавленном "Мы будем отвечать на любой выбор враждебных сил более мощными контрмерами", говорится: "Усугубление ядерной угрозы и координация провокационной ядерной готовности одной стороны подчеркивают необходимость наращивания ядерных сил сдерживания другой стороны и ее полной готовности к вступлению в ядерную войну".

Сообщение опубликовано в связи с проведением США и Южной Кореей 30 июля - 1 августа на американской военной базе в южнокорейском Пхёнтхэке провинции Кёнгидо учений Iron Mace с имитацией ядерной операции в ответ на применение ядерного оружия Северной Кореей. Учения проводились в рамках консультативной группы по вопросам ядерного планирования, сформированной по итогам американо-южнокорейского саммита в Вашингтоне 26 апреля, отмечает агентство.

"Это свидетельствует, что план ядерной войны США и РК (...) с нанесения ядерного удара по КНДР вступил в практическую и конкретную стадию реализации", - пишет ЦТАК.

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