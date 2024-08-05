Войти
Интерфакс-АВН

США готовятся перебросить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в связи с планами Ирана нанести удар по Израилю - СМИ

138
0
0
Истребитель F-15EX ВВС США
Истребитель F-15EX ВВС США.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Командование ВС США собирается усилить свои ВВС на Ближнем Востоке в рамках ответных мер, принимаемых в связи с ожидаемым ударом Ирана и его союзников по Израилю, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили в пятницу, что США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и подконтрольных ему сил в секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в предстоящие дни в качестве мести за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - информирует газета.

Однако командование еще не решило, сколько самолетов отправит в регион. Шеф Пентагона Ллойд Остин еще не отдал приказ на развертывание этих сил.

NYT напоминает, что во время атаки Ирана на Израиль 13 апреля ВВС США, базировавшиеся в Иордании и Саудовской Аравии, вместе с истребителями Франции, Британии и Иордании перехватили более 80 БПЛА. Однако Иран заранее уведомил об обстреле, дав Пентагону время перебросить дополнительные корабли и самолеты в регион, а американским командирам - договориться о доступе самолетов США в воздушное пространство других стран, о координации действий между авиацией и наземными системами ПВО.

В этот раз, уточняют собеседники NYT, неясно, будет ли у Израиля и его союзников так же много времени, чтобы подготовиться к возможной атаке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в Тегеране, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иордания
Иран
Йемен
Ливан
Саудовская Аравия
США
Франция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"