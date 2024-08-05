США готовятся перебросить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в связи с планами Ирана нанести удар по Израилю - СМИ

Вашингтон. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Командование ВС США собирается усилить свои ВВС на Ближнем Востоке в рамках ответных мер, принимаемых в связи с ожидаемым ударом Ирана и его союзников по Израилю, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Американские официальные лица заявили в пятницу, что США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и подконтрольных ему сил в секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в предстоящие дни в качестве мести за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании", - информирует газета.

Однако командование еще не решило, сколько самолетов отправит в регион. Шеф Пентагона Ллойд Остин еще не отдал приказ на развертывание этих сил.

NYT напоминает, что во время атаки Ирана на Израиль 13 апреля ВВС США, базировавшиеся в Иордании и Саудовской Аравии, вместе с истребителями Франции, Британии и Иордании перехватили более 80 БПЛА. Однако Иран заранее уведомил об обстреле, дав Пентагону время перебросить дополнительные корабли и самолеты в регион, а американским командирам - договориться о доступе самолетов США в воздушное пространство других стран, о координации действий между авиацией и наземными системами ПВО.

В этот раз, уточняют собеседники NYT, неясно, будет ли у Израиля и его союзников так же много времени, чтобы подготовиться к возможной атаке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в Тегеране, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.