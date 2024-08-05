Союзники Украины встревожены властью главного помощника Зеленского (Bloomberg, США)

Bloomberg: союзники Украины встревожены чрезмерной властью Ермака

Запад обеспокоен чрезмерным влиянием Андрея Ермака, сообщает Bloomberg. Полномочий на посту главы офиса президента Украины у него больше, чем у предшественников. Кроме того, он играет важную роль в принятии решений – Зеленский к нему прислушивается.

Дарина Краснолуцкая

В июне, когда мировые лидеры собрались в Швейцарии, чтобы обсудить украинский конфликт, сама организация мероприятия раскрыла закулисные интриги в Киеве, где Владимир Зеленский стремится сохранить поддержку.

Когда президенты и премьер-министры собрались для живописного “семейного фото” на фоне альпийских гор, в самом центре группы оказался рослый украинский чиновник в зеленой форме — всего на расстоянии вытянутой руки от своего босса.

Всякий имевший дело с украинским президентом наверняка узнает в нем Андрея Ермака — главу администрации, который постоянно находится подле Зеленского. Его несколько неподобающее по статусу место — перед вице-президентом США Камалой Харрис, рядом с президентом Швейцарии и будущим главой НАТО — отражает ширящееся влияние ближайшего советника Зеленского в военной иерархии Украины.

На третий год украинского конфликта некоторые сторонники Украины все больше тревожатся о том, сколько власти в действительности сосредоточено в руках 52-летнего Ермака — бывшего кинопродюсера, который стал ближайшим доверенным лицом Зеленского с прямым правом голоса по всем вопросам от внешней политики до стратегического планирования.

“Я не участвую в любой работе, я лишь координирую, — сказал Ермак в интервью из своего кабинета в Киеве в среду. — И да, я очень горжусь тем, что президент спрашивает мое мнение, но, с другой стороны, он так делает, потому что я добиваюсь результататов”.

Опасения по поводу Ермака появились в опасный для Зеленского момент.

Украина отчаянно пытается отразить возобновившееся российское наступление и готовится к грядущей зиме с разрушенной энергетической инфраструктурой. При этом выборы в США и перспектива возвращения в Белый дом Дональда Трампа ставят вопросы о том, как долго Киев сможет рассчитывать на поддержку союзников. На самого президента обрушились обвинения в нелегитимности — его срок полномочий истек бы 20 мая, если бы не отмена выборов из-за военного положения.

Мысль, что у Зеленского нет должного мандата для руководства военной кампанией Украины, активно продвигают его противники в Кремле. Но такие разговоры, как и всякая хорошая пропаганда, поднимают реальные вопросы: как долго можно будет тормозить нормальный демократический процесс, особенно если признаки разочарования в правительстве уже налицо.

“Все это лишь нападки на меня”, — заявил Зеленский в интервью агентству Блумберг 3 июля, в котором также назвал Ермака “сильным управленцем”.

Президент возмутился критикой, что с возвышением Ермака власть якобы сосредоточилась в считанных руках, заявив, что повышенное внимание к главе его администрации удобно вписывается в кремлевскую кампанию по дезинформации. “Он делает то, что я ему говорю, — и он выполняет поставленные задачи”, — заявил Зеленский.

Возвышение Ермака сопровождалось падением с верхушки власти многих других высокопоставленных лиц — спикера парламента, главы центрального банка и даже его предшественника на посту главы администрации. И часто по вине самого Ермака, сообщили осведомленные источники на условиях анонимности.

Не за горами и дальнейшие кадровые перестановки. Украинский лидер подтвердил в прошлом месяце, что рассматривает возможность рокировок в кабинете министров, хотя и отказался комментировать распространенные домыслы о том, что он может заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Неформально глава президентской администрации всегда имел большую власть на Украине", — сказала доцент кафедры политологии из Университета Тафтса близ Бостона Оксана Шевель, добавив, что недоверие к Ермаку среди украинской общественности может ограничить его возможности в будущем.

На короткой ноге

Одна делегация назвала его упрямым чиновником с огромным влиянием, который нередко ставит цели, превосходящие реальные возможности, —например, требование обеспечить Украине обширный парк самолетов F-16. Хотя первые истребители действительно прибыли на этой неделе, проект осложнили задержки, нехватка запасных частей и языковой барьер между украинскими пилотами и инструкторами — все это значительно сократило изначальные цели, сообщило агентство Блумберг в прошлом месяце.

Ермак не из тех, кто действует в тени власти, и, при росте в 190 сантиметров, в прямом смысле слова высится над Зеленским. Его профиль в социальных сетях изобилует фотографиями наедине с Папой Франциском, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими — причем его босса нередко даже не видно.

Так, в посте в своем Telegram-канале от 7 июня Ермак пожимает руку президенту США Джо Байдену, тогда как Зеленский неподалеку приветствует министра обороны Ллойда Остина — это нарушение протокола в Киеве встретили язвительными комментариями.

Из-за такого положения дел среди украинцев о главе администрации бытует следующая острота: “Он не номер первый, но и не второй”.

Внутренняя динамика власти — серьезный вопрос для союзников по НАТО и международных спонсоров, включая Европейский союз и Международный валютный фонд, которые сделали прозрачность обязательным условием для получения средств.

Приписываемые Ермаку кадровые перестановки вызвали тревогу, что дальнейшее “закручивание гаек” лишит Зеленского и его ближайшее окружение энергии для насущно необходимых реформ — включая меры по борьбе с коррупцией и укрепление верховенства закона, сообщили осведомленные источники, знакомые с оценкой западных столицах.

При этом мандат Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он был причастен ко всем ключевым решениям времен конфликта: отставке главнокомандующего ВСУ Залужного, поиску оружия, переговорам о гарантиях безопасности, обмену пленными. А на швейцарском саммите мира именно он пытался привлечь Глобальный Юг на сторону Киева.

Некоторые чиновники сравнивают его роль с должностью генерального директора — при Зеленском как председателе.

“Разумеется, я постоянно читаю и слышу, как люди говорят о моей власти, но скажите мне на милость, как именно я ей пользуюсь? Чтобы работать по 24 часа в сутки и семь дней в неделю и брать на себя все больше обязательств и больше рисков?” — риторически спросил Ермак в интервью. “Зеленский, — добавил он, — считает важным выслушивать разные мнения и быть в курсе. Но решения он всегда принимает сам”.

Дело Кубракова

Между тем союзники пристально следят за ситуацией. Февральская отставка популярного генерала Валерия Залужного вызвала волну возмущения в столицах НАТО: кадровые перестановки пришлись на момент, когда Киев столкнулся с новым российским наступлением.

В мае Ермак сыграл важную роль в увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова, имевшего прямую связь с Зеленским и близкого к администрации Байдена, как сообщили осведомленные источники.

Президентская администрация не смогла толком объяснить его уход на фоне других кадровых изменений, оставив иностранные правительства в замешательстве, говорят они.

Примечательно, что посол США на Украине Бриджит Бринк 9 мая, в день, когда министр был уволен парламентским голосованием, опубликовала в сообщении в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщение с похвалой Кубракова. Она поблагодарила его за “прекрасное партнерство в течение последних двух лет”, когда тот работал над поддержкой экспорта, энергетической инфраструктуры и экономического роста Украины.

“Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества, чтобы помочь Украине одержать победу на поле боя и выиграть будущее”, — написала посол.

“Флагманский” форум в Швейцарии, где Ермак занял столь видную позицию, также пошел не по плану. В конце двухдневного саммита в Люцерне, увенчавшего несколько месяцев дипломатии, Украина не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны, включая Индию, Индонезию, ЮАР и Саудовскую Аравию.

Однако Зеленский терпит методы Ермака, порой доходящие до безжалостных, потому что, по словам осведомленных источником, считает его грамотным “решалой”, который предлагает быстрые и простые варианты, не обременяя самого президента. Ермаку Зеленский доверяет почти так же, как собственной жене Елене. До конфликта Ермак даже проводил с президентской четой отпуск за границей, говорят источники.

Еще один правительственный чиновник одной из стран НАТО сказал, что вокруг роли главы администрации штаба в политической системе Украины всегда кишат спекуляции и домыслы о заговорах, и что у Ермака всегда была репутация надежного человека, который всегда добивался поставленных целей.

Близость между Зеленским и его главным помощником подчеркивается теснотой президентского комплекса на Банковой улице в некогда цветущем районе Киева, который с некоторых пор превратился в укрепленный лабиринт заграждений и контрольно-пропускных пунктов. Зеленскому и его ближайшему окружению с начала конфликта он стал вторым домом.

“Он очень сильная личность, — сказал Ермак о своем боссе. — Всего, что у него есть, он добился сам. Ему никто не помогал. И то же самое я могу сказать о себе”.

Однако из резюме Ермака все же явствует привилегированное советское воспитание. Его отец в конце 1980-х годов работал в советском посольстве в Афганистане. Окончив Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко и получив диплом юриста, Ермак в конце 1990-х годов основал фирму по правам интеллектуальной собственности.

Работа на крупнейшем украинском телеканале “Интер” свела его с Зеленским, на тот момент исполнительным продюсером. Он видел весь взлет Зеленского от комедийного актера и звезды юмористического сериала “Слуга народа” (где он играл школьного учителя, ставшего президентом) до высшей в стране должности.

Первой задачей Ермака после того, как он влился в недавно избранную администрацию Зеленского в 2019 году, стало посредничество с Руди Джулиани, главным помощником Трампа по Украине, когда тогдашний президент попытался подтолкнуть власти в Киеве открыть расследование против Байдена в преддверии предвыборной гонки 2020 года.

Ермак изначально был основным каналом связи для Джулиани, когда он пытался убедить Зеленского начать расследование. Их общение привело к прямому телефонному разговору Трампа с Зеленским в июле 2019 года, который вызвал обвинения в подстрекательстве иностранного правительства к вмешательству в избирательный процесс и завершился первым импичментом Трампа.

“У России нет мотивации”

Следующей задачей Ермака стали функции главного украинского переговорщика по Минским соглашениям, направленным на разрядку напряженности с Россией из-за поддержки сепаратистов на востоке страны. Встречи с кремлевскими чиновниками снискали Ермаку репутацию человека с бескомпромиссной дипломатической позицией, который нередко видит мир черно-белым, говорят осведомленные источники.

Последним дипломатическим начинанием Ермака стал мирный план, призванный еще больше изолировать Россию, привлечь на свою сторону союзников за пределами Запада и убедить их поддержать требование Киева прекратить боевые действия для начала переговорного процесса с Россией.

Несмотря на неудачу в Швейцарии, Ермак заявил, что продолжит добиваться поддержки партнеров и что в следующем саммите могла бы принять участие Россия даже при том, что она отклонила его план. Пообщавшись с журналистами всего через несколько дней после саммита, главный помощник Зеленского признал, что Украина находится в невыгодном положении и уступает Кремлю по ресурсам, но подчеркнул, что Киев по-прежнему может победить.

“У России нет мотивации, — сказал Ермак журналистам на телефонной конференции. — А в конце концов побеждает тот, чья мотивация сильнее”.

Статья написана при участии Рейни Буйсен, Кортни Макбрайд, Ильи Архипова, Ирины Резник, Олеси Сафроновой, Владимира Вербяного, Андреа Палашано, Альберто Нарделли, Натальи Оевской, Торри Кларка, Стюарта Ливингстона-Уоллеса и Максима Эдвардса