Билетика до орбиты не найдется? Какой он — космический туризм - Мнения ТАСС

Михаил Котов — о возможностях побывать в космосе у обычных людей, сколько это стоит и когда орбитальные туристические полеты станут обыденностью

SpaceX перенесла полет миссии Polaris Dawn на вторую половину августа. Четыре космических туриста на корабле Crew Dragon должны были отправиться на орбиту 31 июля.

В принципе о космическом туризме говорят очень много. Причина проста — мечта о полете в космос: увидеть бескрайние звездные просторы своими глазами и убедиться, что Земля действительно круглая и еще более прекрасная, чем на самых высокоточных снимках с орбиты.

Первые туристы

Часто в прессе можно увидеть информацию, что первыми космическими туристами в 1990 и 1991 годах стали Тоёхиро Акияма (Япония) и Хелен Шарман (Великобритания). Они совершили полеты на советскую орбитальную станцию "Мир" на космических кораблях "Союз ТМ-11"/"Союз ТМ-10" и "Союз ТМ-12"/"Союз ТМ-11". Но назвать их именно туристами не совсем верно. Ведь обычно основная цель туристов — это отдых и получение новых впечатлений в новых местах. А Тоёхиро и Хелен летали на орбиту прежде всего как журналист и популяризатор. То же самое касается и американской учительницы Кристы Маколифф, которая погибла при запуске шаттла "Челленджер" в 1986 году. Она отправлялась для проведения открытых уроков из космоса с целью продвижения полетов.

А вот действительно космическими туристическими полетами я считаю восемь рейсов на Международную космическую станцию (МКС), которые были осуществлены Роскосмосом и американской компанией Space Adventures с 2001 по 2009 годы. Семь человек, побывавших в космосе за собственные деньги (глава и основатель компании Intentional Software Чарльз Симони летал дважды), реализовали давнюю мечту — думаю, без преувеличения — всего человечества: отправиться на орбиту, просто купив билеты, пусть и очень дорогие.

Стоимость полета на МКС, включающего в себя и период подготовки длиной в несколько месяцев, для этих туристов составила около $20–25 млн. Тогда представлялось, что в будущем цена должна сильно снизиться. Но реальность оказалась совершенно другой.

Новая волна популярности

Второй виток популярности космического туризма пришелся на конец 2010-х годов. Быстро развивающаяся в то время компания SpaceX буквально за несколько публичных выступлений и конференций вновь вернула интерес как к туристическим полетам в космос, так и суборбитальным перелетам.

Так, в сентябре 2018 года была анонсирована миссия Dearmoon, задуманная и профинансированная японским миллиардером и коллекционером Юсаку Маэдзавой. В ее рамках предполагался полет деятелей искусства к Луне на космической ракете Starship с целью поиска вдохновения для новых работ. После нескольких лет ожидания и переносов проект отменили (Starship все еще не готов для полетов). Однако проект сумел показать интерес к теме, продемонстрировать, насколько эта идея оказалась востребованной для огромного количества людей. Сам Юсаку Маэдзава слетал в космос на российском "Союзе".

В 2021 году существенное распространение получила тема суборбитальных полетов. Многие специалисты предсказывали резкий бум путешествий на высоту 100 км. Именно там находится воображаемая линия Кармана, с которой начинается космос. Такой полет длится всего четверть часа, а время в невесомости составляет лишь несколько минут. В июле должны были стартовать первые коммерческие туристические суборбитальные полеты. Ожидалось, что они станут драйвером космонавтики, и стоимость здесь играла на руку популяризации — $500 тыс. против десятков миллионов за полет на орбиту.

Сразу два миллиардера — Ричард Брэнсон и Джефф Безос — состязались в том, кто станет первым суборбитальным туристом. Космоплан VSS Unity Ричарда Брэнсона победил — он оказался возле линии Кармана на две недели раньше своего конкурента New Shepard. Впрочем, в мировых масштабах эта гонка ничего не изменила. Спустя три года обе компании — Virgin Orbit и Blue Origin — совершают всего несколько полетов в год. Предсказанного резкого роста заинтересованности в суборбитальных полетах не случилось. Акции обеих космических компаний миллиардеров упали в цене в несколько раз.

В последние годы туристические полеты совершались американскими SpaceX и Axiom Space — отправляли путешественников на кораблях Crew Dragon к Международной космической станции и просто на орбиту. Двух японских туристов свозил на МКС Роскосмос. Для них всех стоимость полета составила примерно $50–55 млн. Как видите, со временем цена на полет только выросла.

Все еще в ожидании роста

Наиболее интересным событием для космического туризма является миссия Polaris Dawn. Заведуют ею компании SpaceX и Axiom Space. Согласно плану пятидневного туристического полета в космос, корабль Crew Dragon с четырьмя людьми на борту должен выйти на орбиту с апогеем 1 400 км. Тем самым будет побит рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11 — достигла высоты 1 372 км. "Аполлоны" летали дальше, но это была уже территория не земной орбиты, а транслунной. Кроме всего этого, впервые в истории туристических полетов планируется выход астронавтов-путешественников в открытый космос в новых скафандрах, разработанных SpaceX.

Несмотря на множество разговоров, космический туризм развивается гораздо медленнее, чем это предполагалось специалистами по космонавтике и футурологами. Думаю, ясно, что он вряд ли станет серьезным драйвером роста для мировой космонавтики как минимум в ближайшие годы.

Основная причина этого для орбитального туризма — высокая цена. На Земле не так много людей, способных отдать за полет порядка $50 млн. Думаю, даже если все же начнет летать Starship и будет создана его пассажирская версия, ожидать серьезного снижения цены пока не стоит. Каждый такой полет требует долгосрочной подготовки, создания специальных скафандров для каждого участника, профессиональных инструкторов-космонавтов, которые будут контролировать полет путешественников. Вряд ли сейчас этот процесс возможно поставить на поток. Причем для такого полета требуется проходить курс подготовки длительностью около четырех-шести месяцев и самим туристам. А для людей, активно включенных в бизнес, не просто найти это время.

С суборбитальными полетами ситуация выглядит попроще. Тут, на мой взгляд, как раз возможно и нужно поставить процесс на поток. С учетом цены в $0,5 млн желающих совершить такое путешествие явно наберется поболее. Но нужно понимать, что в целом на современную космонавтику подобные суборбитальные полеты окажут не столь значительное влияние.

На мой взгляд, здесь подходит пример туристических полетов на самолете в Антарктиду. Билеты на подобные экспедиции разбираются быстро, недостатка в туристах нет, компании, осуществляющие подобные услуги, получают неплохую прибыль. Но дают ли такие туристические полеты импульс развитию антарктических исследований? К сожалению, эффект минимальный.