Не дождетесь: Запад зря рассчитывает задушить Россию гонкой вооружений - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о реакции на слова Владимира Путина о планах США разместить ракеты большой дальности в ФРГ

Президент России Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, обратил внимание на планы США разместить в Германии высокоточные ракеты большой дальности. Эти действия, предупредил российский лидер, не останутся без ответа. В случае реализации американских планов Москва примет зеркальные меры, в том числе откажется от соблюдения моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Западные СМИ и эксперты отреагировали стандартно: попытались представить дело так, будто это именно Россия пытается организовать гонку вооружений. Они также предрекли, что финал окажется для нашей страны таким же, каким он был три с лишним десятилетия назад для СССР.

Зря надеются.

Не только в Европе

О намерении приступить в 2026 году к размещению ракет в Германии пресс-служба Белого дома сообщила 10 июля. На то, что подобные шаги — это именно американское решение, указал глава МИД РФ Сергей Лавров, который в подтверждение привел высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца: "Он опять же простодушно, когда такая новость появилась, заявил: "Я приветствую решение США разместить в Германии соответствующие ракеты. Это хорошее решение". То есть он не скрывал, что решение было американским".

По словам Лаврова, "уже пошла информация" о планах США разместить ракеты не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подтверждением этих планов стало размещение на Филиппинах американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Typhon. Тогда официальный представитель Минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что данный шаг — предпринятый, кстати, впервые после окончания холодной войны — создает в регионе огромные военные риски. Глава МИД Филиппин Энрике Манало заявил, что речь идет об оборонительных вооружениях, развертывание которых не должно привести к гонке вооружений.

Зеркальный ответ

Если размещение американских ракет на Филиппинах встревожило Китай, то планы США по развертыванию ракет в Германии не могли не обеспокоить Россию. Тем более что в зоне досягаемости такого оружия, как отметил Путин, "окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура". "А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", — добавил президент.

Российский лидер сравнил действия нынешней американской администрации с событиями времен холодной войны, когда США разместили в Европе ракеты средней дальности Pershing. И предупредил, что Россия завершает разработку ударных средств средней и меньшей дальности и будет "принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира".

Отреагировали по-разному

Заявление президента России оказалось по-настоящему резонансным, новость подхватили практически все мировые СМИ — от Японии и Филиппин в Восточном полушарии до Кубы и Бразилии — в Западном. Правда, тональность публикаций оказалась различной. Если в странах глобального Юга акцент был сделан на том, что речь идет об ответе России на действия США, то мейнстримные западные СМИ попытались перевернуть ситуацию с ног на голову — в их интерпретации это именно Москва грозит ракетами Западу, а тот, мол, вынужден обороняться.

А вот официальная реакция на предупреждение, с которым выступил глава российского государства, оказалась весьма скупой. Это, впрочем, объяснимо. В США все заняты предвыборной борьбой, видимо, поэтому ни из Белого дома, ни из Госдепартамента с Пентагоном не прозвучало комментариев, не ответили там и на запросы ТАСС. В Европе же, вероятно, влияет сезон отпусков, вдобавок общее внимание привлекает густо приправленная разнообразными скандалами Олимпиада в Париже. Тут уж не до ракет. Вот разве что официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что в Берлине "приняли к сведению" заявление президента РФ. Попутно она заявила, что это "Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами", тогда как действия ФРГ и США — это "исключительно сдерживание". То есть аргументация примерно та же, что и у филиппинского министра иностранных дел.

Похожие высказывания звучат и в выступлениях экспертов, комментирующих ситуацию в телеэфире и со страниц газет в Германии, Дании, Чехии и других европейских странах: НАТО занимается сдерживанием, действия США и ФРГ не грозят эскалацией, гонку вооружений ведет Россия… При этом одни обозреватели выражают сомнения насчет того, что РФ действительно способна быстро создать и развернуть ракетное оружие. Другие считают "российскую угрозу" серьезной, но полагают, что РФ не выдержит тяжести навязанной ей гонки вооружений и в итоге рухнет, как это произошло с Советским Союзом.

Мечты, мечты…

В рассуждениях об участи, постигшей СССР, есть, безусловно, своя сермяжная историческая правда, вот только их авторы упускают из виду, что сегодняшняя Россия — это качественно иная страна. Это общество, сплотившееся вокруг общих ценностей; армия и флот, которые по уровню оснащенности и выучки заметно превосходят вооруженные силы большинства натовских государств; но главное — совсем другая экономика. От тотального дефицита и продуктовых талонов конца 1980-х — начала 1990-х Россия шагнула на позицию одного из крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Страна выстояла под натиском "адских санкций" и демонстрирует уверенный экономический рост. Согласно данным Всемирного банка, РФ по паритету покупательной способности поднялась на четвертое место в мире, обойдя Японию и Германию. По объему промышленного производства наша страна занимает восьмое место, обогнав Италию, Францию и Великобританию.

А как в это время обстоят дела в западном "цветущем саду"? Возьмем только самые свежие данные. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку $35 трлн — это более чем на $6 трлн превосходит объем ВВП страны. По прогнозам, в 2034 году долг вырастет до $50 трлн, или 122% ВВП.

Другой пример: двухпартийная комиссия Конгресса США по национальной обороне только что опубликовала доклад, в котором признается, что Соединенные Штаты "в одиночку не смогут противостоять ни России, ни Китаю и не смогут выиграть в войне против них". Выпуск доклада совпал с публикацией в британской The Telegraph, в которой сказано, что США и Запад в целом проигрывают России и Китаю в воздухе, потому что единственный истребитель пятого поколения — американский F-35 — "не работает, в частности не работает программное обеспечение".

У европейцев дела не лучше. О вылете Британии из ТОП-10 промышленно развитых стран я сказал выше, но возьмем главную европейскую экономику — Германию. По итогам второго квартала ВВП страны сократился на 0,1%, а инфляция в июле выросла на 2,3%. Эксперты, опрошенные газетой Suddeutsche Zeitung, констатируют: германская экономика находится в состоянии стагнации и уступает Франции и Италии. А их показатели, скажем прямо, тоже не вдохновляют: рост ВВП соответственно 0,3% и 0,2%. А главное, прогнозы тоже не слишком утешительны — скорого и заметного роста ожидать не приходится.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. В таких условиях Западу стоило бы хорошенько задуматься, прежде чем начинать новую гонку вооружений в расчете на то, что она переломит хребет России. Не дождетесь, мы еще простудимся на ваших похоронах.