Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)

Tagesspiegel: ВСУ не могут решить проблему усталости войск и потерь состава

Украина сталкивается с огромными проблемами на фронте, цитирует военного эксперта Гресселя Tagesspiegel. Это усталость воинских формирований, большие потери среди квалифицированного состава, нехватка боеприпасов и бронетехники и уязвимость перед ударами российских планирующих бомб.

Тобиас Майер (Tobias Meyer)

Густав Грессель (военный эксперт Европейского совета по международным отношениям. — Прим. ИноСМИ) оценивает текущую ситуацию на Украине. На поле боя дьявол кроется в деталях — а условий для переговоров по-прежнему нет.

Насколько хорошо или плохо идут дела на Украине в данный момент, во многом зависит от стратегии, которую преследует обороняющаяся сторона. Факт остается фактом: на третий год после начала СВО Россия контролирует лишь небольшую часть Украины.

Новое российское наступление принесло лишь незначительные территориальные успехи. Тем не менее, Украина еще очень далека от своей цели — вытеснить российскую армию из страны и вернуть Крым, который был присоединен Россией в 2014 году.

В 2024 году политическая ситуация становится все более драматичной, поскольку окно возможностей для международной поддержки Украины, похоже, закрывается в связи с угрозой переизбрания Дональда Трампа в ноябре 2024 года.

В США правый популист-республиканец не считается сторонником Киева. Однако, скорее всего, он рассматривает украинский конфликт как возможность позиционировать себя внутри страны в качестве политика мира, который положит конец военным действиям, становящимся все более дорогостоящими для американцев. Трампа вряд ли будет волновать, пойдет ли решение конфликта путем переговоров во вред Украине.

1. Нехватка и отсутствие опытного руководства на передовой

Украина теряет время. На вопрос: "Каковы самые большие проблемы на линии фронта на данный момент?" Густав Грессель в интервью газете Tagesspiegel отметил: "Сейчас украинцы сталкиваются сразу со многими проблемами: усталость воинских формирований, большие потери среди квалифицированного личного состава — особенно это было заметно весной. Помимо этого, заметна нехватка боеприпасов, материальных средств (особенно бронетехники), уязвимость перед ударами российских планирующих бомб, практически полное отсутствие возможностей перехватить российские разведывательные БПЛА".

В последнее время появляется множество сообщений о проблемах российской армии, которые выражаются в сокращении запасов танков и росте числа призывников. По словам Гресселя, многие часто забывают о том, что Украина сталкивается с аналогичными проблемами. "В конфликте на истощение у обеих сторон дела идут плохо, обе стороны испытывают значительные проблемы с восстановлением своих подразделений", — считает Грессель.

Украинское руководство усложняет ситуацию, направляя свежих мобилизованных солдат в новые бригады вместо того, чтобы пополнять ими существующие. Почему эксперт считает это проблемой? Потому что изможденные бойцы в своих поредевших подразделениях на фронте не понимают, что к ним вообще идет подкрепление. А также потому, что замена новыми бригадами на практике работает плохо. Просто не хватает подходящего командного состава для новых подразделений.

Кроме того, новые бригады сначала должны войти в курс дела. А на это требуется время.

2. Запад слишком поздно оказывает помощь в защите от российских ракет

Даже вдали от фронта военные действия все больше истощают моральный дух, ресурсы и инфраструктуру Украины. Помимо этого, в результате ракетных ударов гибнут мирные жители, энергоснабжение в очередной раз прекращается, ведь это главная цель российских ударов. В чем проблема с защитой от российских беспилотников и ракет?

По словам Гресселя, в феврале 2024 года на Украине закончились боеприпасы для советских систем противовоздушной обороны. Хотя проблему можно было предвидеть, Запад отреагировал только тогда, когда "Россия уничтожила энергетическую инфраструктуру Украины". Тем более что Украине сейчас очень нужны обещанные истребители F-16, которые можно использовать, в частности, для защиты от ракет, планирующих бомб и БПЛА.

Однако Грессель считает, что коалиция западных стран и здесь слишком затянула время. "Вашингтону потребовалось шесть месяцев, чтобы уговорить Байдена разрешить европейцам поставить Украине старые F-16", — полагает Грессель.

Эксперт рассчитывает, что первые F-16 прибудут на Украину в ближайшее время. Сроки держатся в секрете, чтобы затруднить удары российской армии, которая благодаря длительной задержке на Западе смогла подготовиться к прибытию самолетов.

После того как F-16 наконец-то будут доставлены, защита от ударов российской армии будет возложена на наземную противовоздушную оборону. Из-за нехватки ресурсов для обороны частая передислокация F-16 играет еще более важную роль, считает Грессель.

Эксперт предполагает, что истребители будут эффективны против российских крылатых ракет и беспилотников. В интересах Украины можно использовать старые боеприпасы, которые в достаточном количестве имеются на складах многих стран НАТО. Однако российская армия атакует не только крылатыми ракетами и беспилотниками. В последние месяцы Украина все чаще жалуется на российские атаки с использованием планирующих бомб. Это несет потенциальную опасность для F-16.

По словам Гресселя, вопрос о том, можно ли использовать F-16 вблизи фронта против русских самолетов и их планирующих бомб, остается открытым. Это зависит от поставляемых боеприпасов, а также от того, удастся ли компенсировать малую дальность действия радара F-16. Другими словами, смогут ли западные истребители вовремя заметить российские истребители-бомбардировщики?

Грессель надеется, в частности, на анонсированную поставку шведского самолета раннего предупреждения Saab 340 AEW&C (самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. – Прим. ИноСМИ). Возможно, "руководство США осознает необходимость поставки более современных типов истребителей, чем старые F-16A/B".

3. Мирные переговоры в настоящее время нереальны

Некоторые политики в ЕС делают ставку на то, что окончание военных действий на Украине будет достигнуто путем переговоров. Долгое время представлявшая "Левых" Сара Вагенкнехт недавно заявила, что ее новая партия "Союз Сары Вагенкнехт" после выборов в восточной Германии будет создавать коалицию с учетом того, выступает ли потенциальный партнер "за дипломатию и против подготовки к вооруженному конфликту". Однако Грессель не видит шансов на успешные переговоры, по крайней мере, в настоящее время.

"Российская сторона сначала подождет и посмотрит, кто станет президентом Америки, что там произойдет и что они смогут получить. Те предварительные условия, которые Москва сейчас выдвигает для переговоров, являются явным признаком того, что на самом деле они не хотят их вести", — заявил эксперт в интервью газете Tagesspiegel.

Что касается Украины, Грессель рассматривает возможный компромисс с Россией, который может заключаться, например, в отказе от занятых территорий, как политический детонатор внутри страны. Самая большая проблема, однако, заключается в принуждении к возможному миру с Россией под руководством Владимира Путина, который якобы "нарушил все соглашения и все мирные договоренности".

"Байден и Шольц не желают видеть Украину в НАТО. Никто не хочет давать им и двусторонние гарантии безопасности — без США они все равно будут малоэффективны. Так кто же будет гарантировать новый мир?" — рассуждает Грессель.

Запад также далек от того, чтобы поставлять Украине такое количество оружия, чтобы угроза поражения России повлияла на готовность Путина к переговорам. "В этой ситуации все разговоры о переговорах — чистая спекуляция воскресных стратегов и дипломатов за кружкой пива".