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Интерфакс-АВН

F-16 начали поступать на Украину - СМИ

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Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Вашингтон. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с вопросом, заявили на условиях анонимности, что конечный срок поставки этих боевых самолетов производства США был в конце июля, и график соблюли", - информирует агентство.

Источники уточнили, что на Украину доставили небольшое количество истребителей. Также неясно, смогут ли украинские летчики, подготовленные в западных странах для управления F-16, немедленно приступить к их пилотированию.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Киев сможет использовать боеприпасы, которые США поставят для истребителей F-16, лишь при соблюдении ряда ограничений, ему разрешат атаковать территорию РФ только в случае ударов по Украине через границу.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов. Состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

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