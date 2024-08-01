Разбираем доктрину Трампа – Вэнса (The National Interest, США)

Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп выступает на митинге своих сторонников в Де-Мойне, штат Айова, 15 января 2024 года. Справа его сын Эрик.

TNI: Трамп и Вэнс исправят ошибки Байдена и перенастроят отношения с Россией

Если Трамп станет президентом, он должен будет сосредоточить внимание на Китае и изменить отношения с Россией, пишет TNI. Нынешнее стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, считает автор. Риск катастрофической ядерной эскалации вполне реален.

Грег Лоусон (Greg R. Lawson)

Смело поставив в президентской гонке на Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, Республиканская партия продемонстрировала намерение порвать с провальным внешнеполитическим консенсусом, господствовавшим в Вашингтоне на протяжении десятилетий. При этом администрация вероятного кандидата от Демократической партии действующего вице-президента Камалы Харрис, наоборот, удвоит проигрышную ставку по многим вопросам.

Этот “Вашингтонский пузырь”, как некогда метко выразился спичрайтер Обамы Бен Родс, уже совершил ряд катастрофических ошибок, ослабив глобальные позиции Америки и манкируя интересами американцев среднего класса, особенно ключевого электората. Приняв реалистичный подход к внешней политике в духе президента Никсона и внутреннюю политику обновления, администрация Трампа – Вэнса сможет исправить эти ошибки и поставить на первое место интересы самой Америки.

Невозможно переоценить ту гору неудач, в которых повинна вашингтонская элита, успевшая за самое начало 21-го века растратить капитал от победы Америки в холодной войне. Они многочисленны, а их последствия поистине масштабны. Хуже всего то, что правительство и большой бизнес способствовали подъему Китая, из-за чего США оказались перед величайшими геополитическими и экономическими вызовами в своей истории. “Пузырь” наивно полагал, что экономическое взаимодействие с Китаем приведет к либерализации и демократизации. Но вместо этого он беспрецедентным образом усилил стратегического конкурента, который теперь угрожает американским интересам во всем мире.

И этот провал далеко не единственный. В числе “заслуг” “Пузыря” также необходимо упомянуть:

Пренебрежение безопасностью границ:неспособность обезопасить национальные рубежи подорвала национальный суверенитет, легла тяжким бременем на общественные учреждения и открыла шлюзы для волны смертельных наркотиков, включая фентанил из Китая, унесший сотни тысяч жизней.

Невнимание к электорату:вашингтонские элиты, насаждая политику свободной торговли, выпустили из виду экономические трудности американского среднего класса — особенно на промышленном Среднем Западе.

Подталкивание России в объятия Китая: расширив НАТО до границ России и проигнорировав опасения Москвы в области безопасности, элита нажала на ее самые болезненные точки, одновременно подстегнув присущую ей паранойю и империалистические замашки. Еще большей катастрофой для интересов США стало то, что элита толкнула Москву и Пекин к созданию опасной оси, которая может стать господствующей силой в Евразии и угрозой геополитическому положению США.

Участие в ближневосточных авантюрах: непродуманные вмешательства и попытки сменить режимы силой на протяжении более двадцати лет расшатали регион и создали вакуум власти, который стал рассадником терроризма и очагом миграционного кризиса.

Тандем Трамп – Вэнс предлагает внятную альтернативу и убедительное опровержение этого неудачного консенсуса, воплощенного в неуклюжей администрации Байдена, которая, несмотря на недавние пассы в сторону противостояния Китаю и упорядочивания внутренней промышленной политики, так и не добилась столь необходимых глобальных перемен.

А они более чем насущны, учитывая стремительный экономический рост и технологический прогресс Китая, уже изменившие геополитический ландшафт Азии. Страна вложила значительные средства в столь важные технологии, как полупроводники, искусственный интеллект, квантовые вычисления и биотехнологии. Этот технологический стимул в сочетании с мощной экономикой и огромным населением позволил Китаю стать ключевым мировым игроком, которому под силу подорвать не только американское влияние, но и американскую экономику. И если это произойдет, то в условиях китаецентричного мирового порядка внешняя политика, во главе угла которой будут стоять американские интересы, окажется в принципе недостижима. Таким образом необходимо найти эффективный баланс сил с Китаем, чтобы удержать сердце Америки от дальнейшего упадка.

Для этого потребуется сложная, многогранная геополитическая стратегия в сочетании с внутренними реформами — лишь это послужит гарантией, что Америка останется передовой державой и расширит права и возможности обездоленных в эпоху “сверхглобализации”.

Во-первых, Соединенные Штаты должны потребовать, чтобы европейские партнеры по НАТО нарастили расходы на оборону. Америка больше не сможет играть роль мирового полицейского и должна отдавать приоритет решающему театру военных действий в Азии, поскольку ресурсы скудеют по мере роста государственного долга.

Во-вторых, предстоит перенастроить отношения с Россией. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, как и разрешение Украине бить вглубь России американским оружием. Риск катастрофической (пусть и непреднамеренной) ядерной эскалации вполне реален.Кроме того, продолжение этой политики продолжит консолидацию китайско-российской оси. Вместо этого США должны опереться на Европу, чтобы та сдержала Россию у себя на задворках, одновременно изыскивая возможности вбить клин между Москвой и Пекином. Это будет непросто и займет какое-то время. Однако, если западный фланг России удастся стабилизировать, путинский режим (и, что еще важнее, его возможный преемник) постепенно начнет сознавать долгосрочную угрозу со стороны Китая в Средней Азии.

В-третьих, США должны убедиться, что Израиль выстоит в экзистенциальном противостоянии с ХАМАС и даст отпор иранским амбициям, но при этом продолжат ограничивать прямое участие в делах региона, отказавшись от политики преференций той или иной региональной державе.

В-четвертых, США должны решительно сблизиться с Индией и не допустить, чтобы ее связи с Россией стали камнем преткновения. Отношения США и Индии следует рассматривать через геополитическую призму, а не зацикливаться на нравственных или торговых вопросах. Индия представляет собой существенный и мощный противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

В-пятых, США должны продолжать укреплять отношения с Японией и обеспечить реальный разворот в Азию (“Разворот в Азию” — внешнеполитическая доктрина времен Обамы. – Прим. ИноСМИ), перенаправив туда оборонные инвестиции из Европы.

В-шестых, США должны принять “стратегию недопущения”, как выразился бывший военный чиновник администрации Трампа Элбридж Колби, чтобы гарантировать, что Китай не вторгнется на Тайвань. Если это произойдет, Китай завладеет производством высококачественных полупроводников и получит возможность бросить вызов военно-морской мощи США и открытой системе справедливой торговли.

Важнейшим звеном программы Трампа – Вэнса станет внутренняя повестка дня, которая реализует стратегическую промышленную политику для оживления производства и защиты ключевых отраслей. Хотя администрация Байдена предприняла уместные шаги в этом направлении, включая Закон о чипах и науке, ее повышенное внимание к перемене климата и непременное условие “разнообразия, справедливости и инклюзивности” для субсидий привело к удорожанию энергии и затруднило инвестиции в промышленность. Команда Трампа – Вэнса положит конец этому неэффективному подходу. Для этого предстоит принять следующие меры:

1. Политика использования всех видов топлива, которая обеспечит доступную электроэнергию для промышленности, технологических предприятий и потребителей. Это означает использование неоспоримых преимуществ, которые дала США сама география за счет обильных природных ресурсов.

2. Репатриация ключевых цепочек поставок и снижение зависимости от Китая в импорте основных товаров и технологий. Это подразумевает в том числе рост добычи соответствующих полезных ископаемых в Америке наряду с резким увеличением внутренних мощностей по их переработке.

3. Увеличение государственного финансирования передовых исследований и разработок для поддержания технологического превосходства Америки.

4. Поддержка ключевых отраслей и секторов, таких как полупроводники и искусственный интеллект.

5. Инвестиции в развитие местных трудовых ресурсов, чтобы гарантировать всем американцам возможность конкурировать на равных в высокотехнологичных отраслях.

6. Дерегуляция как можно большей части американской промышленности, чтобы гарантировать, что инвестиции действительно идут на модернизацию транспортных сетей, широкополосной связи и энергетических систем в поддержку экономического роста.

Среди других важных моментов следует упомянуть упор на справедливую торговлю, которая оберегает американских рабочих и промышленность от недобросовестной конкуренции, особенно со стороны Китая. Кроме того, это повышенное внимание к американскому тылу, поддержка малого бизнеса и простых налогоплательщиков вместо дельцов с Уолл-стрит, облегчение бюрократического бремени и целевая помощь предпринимателям.

Кроме того, администрация Трампа – Вэнса должна бороться с эпидемией наркомании. Для этого ей предстоит инвестировать в программы лечения и профилактики, обеспечить безопасность границы и жестко отреагировать на “опиумную войну наоборот”, когда Китай наводняет наши улицы фентанилом.

Администрация Трампа-Вэнса будет уделять первостепенное внимание безопасности границ, завершит строительство стены, расширит возможности высокотехнологического наблюдения, поборется с просроченными визами и нелегальным трудоустройством и, наконец, действительно депортирует всех, кто въехал в Америку незаконно, вместо бесконечных разговоров об этом.

В отличие от заезженных лозунгов нынешней элиты, эта всеобъемлющая внешняя и внутренняя стратегия признаёт реалии меняющегося мирового порядка. Она ставит превыше всего американские интересы как внутри страны, так и за рубежом. Она эффективно конкурирует с единственной великой державой, способной подорвать уровень жизни простых американцев, — Китаем — сосредоточившись на этом противостоянии и потребовав от союзников исправно выполнять свои обязательства. Она добьется необходимых инвестиций внутри страны и, наконец, защитит границу и отстоит американский суверенитет.

Отвергнув провальную политику вашингтонской элиты и приняв новый подход, тандем Трампа – Вэнса проложит путь к новой американской мощи, единству и процветанию — вместо раскола и упадка.

Грег Лоусон — внештатный аналитик центра Wikistrat