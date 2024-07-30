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Аналитики назвали новую угрозу России Западу "реальной" — Путин видит повторение холодной войны (tv2.dk, Дания)

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Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде.
Источник изображения: © POOL

TV2: в Дании назвали вполне реальным ответ России на размещение ракет в Германии

Если США разместят вооружения в Германии, Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных вооружений средней и меньшей дальности, сообщает TV2 со ссылкой на заявление Путина. По мнению датского эксперта Клауса Матисена, такая перспектива вполне реальна.

Мария Мёллер Ойен (Maria Møller Oien)

Если США с 2026 года установят в Германии ракеты большой дальности, Россия разместит аналогичные — на таком же расстоянии от Запада.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в воскресенье на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

“Если США реализуют эти планы, мы будем считать себя свободными от ранее принятого одностороннего моратория на развертывание ударных вооружений средней и меньшей дальности”, — заявил Путин в воскресенье.

Он также сообщил, что Россия уже завершает разработку ракетных систем, после чего “примет зеркальные меры с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира”.

Доцент Датской военной академии Клаус Матисен назвал угрозу вполне реальной.

“Но для этого надо, чтобы Россия была в состоянии произвести это оружие в необходимом количестве и развернуть его подобающим образом”, — объяснил он телеканалу TV2. А это может оказаться весьма накладно.

Поэтому он видит в этом преимущественно “бряцание ядерным оружием”.

“Ведь от любых разговоров о чем-то ядерном западная общественность морщиться и взвешивает дальнейшую поддержку Украины и перспективу конфронтации с Россией. Полагаю, ради этого все и делается”, — рассуждает Клаус Матисен.

Воспоминания о холодной войне

Бывшему военному атташе это навеяло “неприятные воспоминания” о холодной войне и так называемом “двойном решении” НАТО, когда альянс разместил в странах Западной Европы ракеты “Першинг” и “Томагавк”, одновременно потребовав от СССР вывести из Восточной Европы ракеты РСД-10 (по классификации НАТО: SS-20).

Советское руководство опасалось, что гонка вооружений со стороны Запада станет звеном масштабного американского плана по развалу Советского Союза и устранению политического и военного руководства в Москве.

В итоге переговоры привели к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, по которому НАТО и Советский Союз решили полностью отказаться от вооружений этого класса.

Владимир Путин тоже вспомнил об этой эпохе, обсуждая недавнее решение США.

“Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских “Першингов” — ракет средней дальности”, — заявил российский лидер.

Анализ по горячим следам

“То, что российский президент угрожает принять ответные меры и развернуть новое оружие в ответ на размещение новых американских ракет большой дальности в Германии, неудивительно. Страх всегда был ключевым оружием русских.

Однако Россия уже давно произвела и развернула ядерные ракеты, которые могут поразить несколько европейских столиц, включая Берлин и Копенгаген, с собственной территории — а именно из Калининграда.

Вот почему немцы запросили новые ракеты — неядерные, но способные поразить российскую территорию. Предполагается, что это станет сдерживающим фактором — например, против возможного российского ядерного удара по Украине.

Это логика эпохи холодной войны, но ответственность за происходящее во многом лежит на Москве”.

Уффе Дресен, корреспондент TV2

Однако Клаус Матисен утверждает, что продолжать ракетное противостояние в 80-е годы Советскому Союзу было слишком накладно, и предвидит аналогичную участь и сегодняшней России более скромных размеров — даже при том, что Путин перевел российскую экономику на военные рельсы.

“Хотя приступить к работе над этими вещами можно довольно быстро, их производство занимает много времени — не говоря уже о том, чтобы разместить их в нужных местах и поддерживать в рабочем состоянии. Это стоит больших денег, — рассуждает он. — Поэтому не исключено, что в какой-то момент Россия вытянет короткую спичку”.

“Гиперзвук” в Европе

В своей речи Путин также заметил, что США продолжают разжигать напряженность — в частности тем, что отрабатывают переброску ракетных комплексов “Тайфун” в Данию и на Филиппины.

Эти пусковые установки используются для запуска ракет SM-6 и “Томагавков”.

Ранее выдвинутые Путиным обвинения послужили для него оправданием, чтобы возобновить разработку ракет малой и средней дальности, которая сейчас находится на завершающей стадии.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Берлин заключили соглашение, по которому с 2026 года США будут развертывать в Германии потенциал дальнего действия на постоянной основе.

Это ракеты SM-6 и “Томагавк”, а в перспективе и гиперзвуковое оружие, согласно заявлению Белого дома, “значительно превосходящее имеющееся сейчас в Европе по дальности действия”.

Канцлер Германии Олаф Шольц это решение приветствовал, однако реакция Кремля оказалась менее восторженной.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков направил Берлину резкое предупреждение, подчеркнув, что Москва отреагирует на это решение военным путем, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва примет “продуманные, скоординированные и эффективные ответные меры”.

Это же предостережение сейчас повторил сам Путин.

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