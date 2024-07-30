Бельгия намерена закупить в США авиабомбы SDB-2 – DSCA

ЦАМТО, 29 июля. Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии авиабомб малого диаметра SDB-2, а также связанных элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость соглашения может составить 115 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 25 июля.

Правительство Бельгии обратилось к администрации США с запросом на приобретение до 196 авиабомб малого диаметра GBU-53/B (Small Diameter Bombs-Increment II – SDB-II All-Up-Rounds).

Запрос также включает тренажеры расчета для загрузки SDB-II (WLCT); учебные пособия и устройства; запасные части, расходные материалы и аксессуары; ремонт и поддержку возвращения; поставку и поддержку несекретного программного обеспечения; несекретные руководства и техническую документацию; выполнение модификаций и поддержку технического обслуживания; обучение и учебное оборудование; обслуживание боеприпасов; транспортную поддержку; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков; а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности ВВС Бельгии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет оснащения самолетов F-35 авиабомбами SDB-2. При этом ВВС Бельгии не испытают затруднений при принятии новых авиабомб на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана компания RTX Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.