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"Полетное время до России - 10 минут". Путин пригрозил ответом на размещение оружия США в ФРГ

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Источник изображения: gazeta.ru

Путин пригрозил отказаться от моратория по РСМД, если США разместят оружие в ФРГ

Россия будет «считать себя свободной» от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если США разместят свои вооружения в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пригрозил Соединенным Штатам «зеркальными мерами» и повышением возможностей ВМФ. Размещение американского оружия в ФРГ должно начаться в 2026 году. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Россия может его предотвратить, остановив СВО.



Россия будет «считать себя свободной» от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои вооружения в Германии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

По его словам, в случае размещения американского оружия в ФРГ, значимые российские объекты государственного и военного управления, а также административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура РФ окажутся в зоне его досягаемости.

"Полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», - подчеркнул президент.

Он напомнил, США также отработали на учениях переброску ракетных комплексов Typhon в Данию и на Филиппины, и сравнил сложившуюся ситуацию с "событиями времен холодной войны", связанными с размещением в Европе американских ракет средней дальности Pershing.

Путин подчеркнул, что в случае отказа от моратория Россия также будет "повышать возможности береговых войск Военно-морского флота". По его словам, разработка ряда систем средней и меньшей дальности в РФ уже находится "на завершающей стадии".

"Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира», - пообещал глава государства.

Развертывание начнется в 2026 году

Слова Владимира Путина на главном военно-морском параде стали реакцией на заявление правительств США и ФРГ, опубликованное на сайте Белого дома 10 июля.

В нем власти стран сообщили, что США начнут "эпизодическое" развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ.

«Дальнобойные огневые подразделения будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», - отмечается в сообщении.

Авторы заявили, что эти шаги "продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО" и их вклад в "европейский потенциал интегрированного сдерживания".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия может предотвратить размещение оружия в ФРГ, если остановит специальную военную операцию на Украине.

"Первое, что должна сделать Россия, - это остановить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попыток завоевать всю страну", - сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Шольца, размещение ракет будет служить фактором дополнительной защиты Германии.

"Нам также нужны средства сдерживания - помимо того, что мы уже имеем, например в виде крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности", - добавил он.


Алексей Пермяков

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