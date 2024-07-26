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Интерфакс-АВН

США намерены использовать черноморские страны как логистические центры для поставок оружия Украине и размещения дальнобойного оружия - Николай Патрушев

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Учения НАТО Sea Breeze в Черном море
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Оружие стран НАТО в Чёрном море представляет опасность для России и стран региона

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон намерен создать в ряде стран Черноморского бассейна логистические центры, которые будут использоваться для ускорения поставок боевой техники Киеву, а также для базирования там дальнобойных вооружений, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

"В странах Черноморского бассейна США намереваются создать логистические центры для ускорения поставок вооружения Украине, а также для размещения современного дальнобойного оружия", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Так он ответил на вопрос о том, что страны НАТО начали считать Чёрное море "своим", используя, в частности, территорию Румынии и Болгарии для размещения баз снабжения и наведения ударов по Крыму силами украинской армии.

Патрушев отметил, что, продекларировав на прошедшем саммите НАТО курс на поддержание свободы судоходства в Чёрном море, "антироссийский блок фактически продемонстрировал свои амбициозные планы по наращиванию в этом регионе своего военного присутствия и усиления конфронтации".

По словам Патрушева, "под ширмой обеспечения безопасности в Чёрном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".

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Страны
Болгария
Россия
Румыния
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
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