Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов

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На Донбассе и в Новороссии после принятия их в состав Российской Федерации уже построили 62 многоэтажных дома. Помимо этого, там отремонтировали более трех тысяч километров автодорог.

Такую информацию сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

Глава государства заявил, что приоритет номер один – это, конечно, безопасность жителей новых регионов, все еще подвергающихся обстрелам со стороны украинской армии. Но при этом следует помнить и о других проблемах, которые также необходимо решать, не откладывая.

Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей

- сказал лидер страны.

Он отметил, что в ходе бесед с главами новых регионов на эти вопросы обращается самое пристальное внимание.

Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, экономики в целом

- добавил президент, подчеркнув особую важность экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, развивать экономику этих четырех субъектов РФ крайне необходимо.

Стоит отметить, что данные регионы обладают мощным экономическим потенциалом, поэтому их развитие способно принести в дальнейшем большую пользу всей стране.