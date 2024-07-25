Войти
Военное обозрение

Путин: приоритет номер один – безопасность жителей новых регионов

316
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Донбассе и в Новороссии после принятия их в состав Российской Федерации уже построили 62 многоэтажных дома. Помимо этого, там отремонтировали более трех тысяч километров автодорог.

Такую информацию сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

Глава государства заявил, что приоритет номер один – это, конечно, безопасность жителей новых регионов, все еще подвергающихся обстрелам со стороны украинской армии. Но при этом следует помнить и о других проблемах, которые также необходимо решать, не откладывая.

Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и для своих детей

- сказал лидер страны.

Он отметил, что в ходе бесед с главами новых регионов на эти вопросы обращается самое пристальное внимание.

Нужно создавать условия для динамичного развития промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, экономики в целом

- добавил президент, подчеркнув особую важность экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, развивать экономику этих четырех субъектов РФ крайне необходимо.

Стоит отметить, что данные регионы обладают мощным экономическим потенциалом, поэтому их развитие способно принести в дальнейшем большую пользу всей стране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
14.11.2006
Мусоропереработка с летным уклоном
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
25.10.2006
Россия и Украина планируют сотрудничать в проекте возобновления серийного производства самолета Ан-124
03.10.2006
Путин Завоеватель
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO