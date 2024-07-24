Без иллюзий: "мир по Трампу" может оказаться далеко не безоблачным - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — о перспективах развития ситуации на Украине с возвращением к власти в США экс-президента

Решение действующего главы американской администрации Джо Байдена выйти из президентской гонки сделало шансы Дональда Трампа в борьбе за Белый дом еще более предпочтительными. И поэтому, считают многие обозреватели, растут и шансы на скорое урегулирование конфликта на Украине, тем более что сам Трамп не единожды говорил, что в случае победы сможет закончить конфликт чуть ли не за один день. Вот только этот "мир по Трампу" может оказаться совсем не таким, каким он видится с первого взгляда.

Кто заплатит?

На самом деле разговоры об увеличении вероятности победы Трампа пошли еще после его дебатов с Байденом и в особенности после неудавшегося покушения на экс-президента. На этом фоне многие из тех, кто до того не слишком жаловал экс-президента, постарались наладить с ним связи. Одним из первых вышел на контакт Владимир Зеленский, что, впрочем, неудивительно: положение просроченного президента страны, целиком и полностью зависящей от Запада, вынуждает держать нос по ветру и чутко принюхиваться к малейшим переменам.

Примечательно, что его позиция менялась практически на глазах. Совсем незадолго до телефонного разговора с Трампом Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что не примет план экс-президента США, если тот предполагает, что платить за мир придется Киеву: "Вопрос в том, какой будет цена и кто будет платить… Если он хочет сделать это за 24 часа, то проще всего заставить заплатить нас… Это значит просто остановиться, отдать [территории] и забыть. <…> Мы никогда на это не пойдем. Никогда. И ни один парень на свете не заставит нас это сделать". Однако после разговора Зеленский сменил тон и заговорил о возможности переговоров с Москвой: сначала просто упомянул вероятность участия России во "втором мирном саммите" (под первым он подразумевал съезд, состоявшийся в середине июня в швейцарском Бюргенштоке), а затем и вовсе допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным (ранее украинский президент запретил своим указом такие переговоры). "На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...> то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница", — сказал Зеленский в интервью все той же Би-би-си.

Таким образом, тон украинский президент сменил, а вот суть его сценария осталась прежней. Он рассчитывает, что стоящий за спиной Киева коллективный Запад при участии некоторого количества государств глобального Юга предъявит России ультиматум, который ей придется выполнять. Иными словами, в мечтах Зеленского платить за все должна будет именно Россия.

Кнут и пряник от Джонсона

О способности Трампа положить конец конфликту на Украине заговорил и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который, в отличие от Зеленского, не по телефону, а лично пообщался с лидером президентской гонки в США, после чего разродился колонкой в газете Daily Mail. Признав, что не знаком с планами Трампа, Джонсон выразил уверенность в том, что тот "понимает реальное положение вещей: поражение Украины стало бы масштабным поражением и для Америки".

И далее бывший британский премьер предлагает свое собственное видение того, как Трамп мог бы "организовать выгодную для мира сделку", которая бы не только сохранила Украину как "свободную, суверенную и независимую европейскую страну", имеющую возможность стать членом НАТО и ЕС, но и открыла бы "реальную перспективу глобального сближения с Россией" и "возвращения к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО". Правда, уточняет Джонсон, "есть лишь один способ этого добиться — с помощью силы". Говоря конкретно, необходимо активизировать военную помощь Киеву и снять ограничения на использование Украиной западных вооружений, чтобы ВСУ смогли отбросить российские силы "как минимум к границам [середины февраля] 2022 года".

Выходит, выгодная сделка, предлагаемая Джонсоном Трампу, сводится все к той же идее: нанести России поражение и заставить ее "платить и каяться". От мечтаний Зеленского и основополагающего лозунга НАТО и ЕС — "Мы ни в коем случае не можем допустить победы России" — ее отличает только пряник в виде туманного обещания вернуться к старым добрым временам. Понятно, что цена таким обещаниям — ноль без палочки, особенно если вспомнить, что именно Джонсон в бытность главой британского правительства сделал все возможное, чтобы сорвать подписание Стамбульских мирных договоренностей между Москвой и Киевом. В этом смысле позиция Евросоюза, перечеркнувшего миротворческие усилия венгерского премьера Виктора Орбана, выглядит даже более честной: никаких пряников Брюссель не сулит, а открыто делает ставку на эскалацию конфликта и трансформацию сообщества в военно-политический союз, главной целью которого станет противостояние с Россией.

"Катастрофа для Украины"

Раз уж Зеленский и Джонсон после бесед с Трампом вместо изложения его подходов принялись продвигать свои собственные воззрения и планы, то стоит, наверное, обратиться к мнению человека, который гораздо ближе к прошлому и, возможно, будущему хозяину Белого дома. Речь о Джеймсе Дэвиде Вэнсе, которого Трамп выбрал в качестве кандидата в вице-президенты и которого порой называют "большим трампистом, чем сам Трамп".

Выдвижение Вэнса — это "катастрофа для Украины", написала газета Politico со ссылкой на европейского чиновника высокого ранга. А газета The Wall Street Journal (WSJ) отметила, что в европейских столицах опасаются прекращения помощи Киеву со стороны США в случае победы тандема Трамп — Вэнс на выборах. Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что "Украина находится в беде".

Основания для подобных опасений и впрямь имеются: ранее Вэнс последовательно выступал за прекращение поставок американских вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Причем урегулирование вовсе не на тех условиях, о которых твердят в Киеве и Брюсселе. В интервью газете The New York Times он отмечал, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы — заморожены "примерно там, где они проходят сейчас". Правда, в том же интервью, которое он дал накануне выдвижения в вице-президенты, Вэнс в качестве одного из условий назвал "предоставление [Украине] американской военной помощи на протяжении длительного периода". То есть фактически сделал разворот на 180 градусов в вопросе поставок Киеву американского оружия.

Вообще, не стоит рассматривать Вэнса как миротворца: он хочет побыстрее закончить конфликт на Украине лишь для того, чтобы "Америка могла заняться настоящей проблемой, которую представляет собой Китай". "Он [Китай] представляет самую большую угрозу для нашей страны", — заявил кандидат в вице-президенты США в интервью телеканалу Fox News. И если для борьбы с этой угрозой придется пожертвовать Киевом — ну что ж.

"Мир по Трампу"

Остается понять, насколько позиция Трампа соответствует взглядам его потенциального вице-президента. А вот это как раз и есть самый большой вопрос. Да, ранее Трамп неоднократно заявлял о своей способности урегулировать конфликт на Украине за один день, но никогда не раскрывал, как именно он собирается это сделать.

Не добавили ясности и его высказывания на съезде Республиканской партии — в них много самовосхваления, но нет никакой конкретики: "Я положу конец всем международным кризисам, созданным нынешней администрацией, включая ужасную войну России и Украины, которая не началась бы, если бы я был президентом". "Я не хвастун, но [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись. Ничего не могло случиться, и во всем мире царил мир", — заявлял Трамп. "При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не получила", — можно было услышать со сцены в Милуоки.

И где тут миролюбие? Скорее уж "мир через силу", идею которого продвигал с газетных страниц бывший британский премьер. Понятно, что эти заявления делались в основном в расчете на внутреннюю аудиторию, но и совсем уж отмахиваться от них нет никакого резона. Как не стоит и забывать, что именно в бытность Трампа президентом начались активные поставки на Украину противотанковых и ряда других вооружений.

В общем, не стоит обольщаться по поводу того, что "Трамп придет — мир принесет". Скорее всего, этот "мир по Трампу" выльется в очередную попытку Вашингтона диктовать свои условия. Да, от Киева могут потребовать согласиться с утратой части территорий, но и от Москвы тоже потребуют уступок — например, отказаться от тесных связей с Пекином и Тегераном, уйти с Ближнего Востока и из Африки, прекратить содействие дедолларизации мировой торговли, да мало ли что еще способны захотеть те, кто желает "сделать Америку снова великой". Но нас-то интересует великая Россия, поэтому и мир следует выстраивать на наших условиях.