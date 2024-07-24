Автомобили JAECOO – удачная покупка по разумной стоимости

Без машины трудно представить себе современную жизнь, полную обязанностей и забот. Чтобы облегчить перемещение или организовать качественный отдых, стоит непременно приобрести автомобиль и важно, чтобы его стоимость была лояльной. К таким можно отнести модели бренда JAECOO. Марка появилась сравнительно недавно, однако успела завоевать интерес и признание со стороны автолюбителей. Сегодня можно выбрать как уже известные модели, так и достаточно новые – JAECOO 7 и 8.

Красивые и качественные модели представлены на сайте официального дилера бренда в Самаре https://ja. Здесь можно выбрать подходящую модель по лояльной стоимости и узнать больше информации о выбранном бренде. Сюда выгодно обратиться, потому что в каталоге представлен полный модельный ряд, предлагаются выгодные условия покупки и возможность кредитования. Компания предлагает сервисный ремонт, оригинальные запчасти и постгарантийное обслуживание. Все желающие могут опробовать авто на тест-драйв, а также узнать подробнее о программе обмена старого авто на новый.

Передовые технологии и абсолютный комфорт

Данный бренд ассоциируется с современным дизайном, удобством и надежностью, поэтому каждая модель обязательно находит почитателей. Любой автомобиль от JAECOO – это эффектный вид, безопасность, приятные впечатления от вождения и универсальность. Каждая модель разрабатывается с целью многолетнего использования, причем для самых разных целей, будь то короткие поездки или длительное путешествие. Все модели разрабатываются для реализации потребностей покупателей, поэтому JAECOO 7 и JAECOO 8 не являются исключением.

Чем интересна первая модель? Она сочетает в себе высокие стандарты качества, а также технологичность, способную удовлетворить вкусы жителей города и тех, кто добирается до пункта назначения, используя сложные маршруты. Стильный дизайн, удобный салон, оснащенный всем необходимым – это лишь малая часть того, чем ценна данная модель.

Основные преимущества и особенности «семерки»:

мотор емкостью 1,5 литров;

мощность более 100 л.с.;

передний или же полный привод;

шесть скоростей;

автоматическая коробка передач;

полная комплектация безопасности;

динамичная езда по дорогам различного характера;

экономичность.

Что можно сказать о JAECOO 8?

Это мощный и стильный кроссовер, который сочетает в себе улучшенные возможности и современный вид. Эффектная модель предназначена как для коротких, так и для длительных поездок по городу и за его пределами. Он способен развивать 8 скоростей, имеет мощность в 200 л.с. и оснащен движком в 2 литра. Модель имеет автоматическую коробку передач и клиренс 210 мм.

В качестве комплектации покупателям предлагается:

качественная аудиосистема;

панорамный люк;

активная безопасность;

круиз-контроль.

Довершает картину полный привод, именно эту функцию очень ценят многие автовладельцы.