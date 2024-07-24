Rak из Польши - САУ на базе БТР Rosomak взорвалась после удара "Ланцетом"

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Российская армия уничтожила на херсонском направлении созданный на базе польского БТР Rosomak 120-мм самоходный миномет M120 Rak.

Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие", со ссылкой на телеграм-канал "Енот из Херсона".

Для того чтобы затруднить обнаружение колесной САУ, экипаж "одел" ее в специальную маскировочную накидку, но это не помогло. Барражирующий боеприпас "Ланцет" точно попал в корпус, после чего возник сильный пожар, закончившийся взрывом.

Всего, по разным данным, формирования киевского режима получили 24 таких установки. Поскольку они не часто появлялись у линии боевого соприкосновения, пока уничтожено две из них.

Основное вооружение САУ - 120-мм миномет, установленный во вращающейся башне. Дальность стрельбы обычными минами - до 8500 м, активно-реактивными - 12000 м. Количество боеприпасов на борту - 46 штук. Скорострельность - до 12 выстрелов в минуту. Зенитный пулемет - 7,62-мм UKM-2000 (версия пулемета Калашникова, доработанная под натовские патроны).

Мощность двигателя - 480 л. с. Скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 24000 кг. Экипаж - три человека.

Видео: "Енот из Херсона"