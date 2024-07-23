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Интерфакс-АВН

Боррель: 1,4 млрд евро для Украины за счет доходов с активов РФ будут доступны в ближайшие недели

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Alberto Ortega/ Europa Press via Getty Images

Брюссель. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что проинформировал министров иностранных дел стран Евросоюза об использовании в интересах Украины чрезвычайных доходов с замороженных российских активов.

"Что касается чрезвычайных доходов, я информировал министров о прогрессе - первом переводе в 1,4 млрд евро, который будет сделан на следующей неделе или в начале августа", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Это позволит закупить приоритетное военное оснащение. Нужны дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а также - и это новое - закупки для украинской оборонной промышленности", - добавил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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