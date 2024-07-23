Боррель: 1,4 млрд евро для Украины за счет доходов с активов РФ будут доступны в ближайшие недели

Брюссель. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил журналистам, что проинформировал министров иностранных дел стран Евросоюза об использовании в интересах Украины чрезвычайных доходов с замороженных российских активов.

"Что касается чрезвычайных доходов, я информировал министров о прогрессе - первом переводе в 1,4 млрд евро, который будет сделан на следующей неделе или в начале августа", - сказал Боррель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Это позволит закупить приоритетное военное оснащение. Нужны дополнительные средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а также - и это новое - закупки для украинской оборонной промышленности", - добавил высокий представитель ЕС по иностранным делам.