План США в отношении Черного моря – Кавказа (Cumhuriyet, Турция)

Cumhuriyet: США и НАТО хотят подчинить Турцию и Черное море своим интересам

США захотели "свободы судоходства" для военных кораблей в Черном море, пишет Cumhuriyet. Более того, вдобавок к западному фронту, открытому против России через Украину, Америка хочет открыть и южный – через Армению. Все это не идет на пользу Турции, уверен автор статьи.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

Одно положение итоговой декларации недавнего саммита лидеров НАТО в Вашингтоне было расценено турецкими провластными средствами массовой информации как успех Партии справедливости и развития Турции. Так, в 31-м пункте коммюнике присутствует ссылка на конвенцию Монтрё 1936 года.

Действительно, присутствует, но с одной показательной деталью...

К словам "безопасность, стабильность Черного моря" добавилось еще и понятие "свобода судоходства"!

Хитрость США

Однако конвенция Монтрё – это соглашение об ограничении "свободы судоходства" военных кораблей как раз во имя безопасности Черного моря. Для военных кораблей в Черном море нет "свободы судоходства", есть "ограничение судоходства".

Разумеется, лучше всех это знают США, которые хотят "свободного / открытого Черного моря". США на протяжении 75 лет искали "открытые двери" для "беспрепятственного" захода в эту акваторию.

Более того, для США Черное море является стратегической целью, имеет решающее значение в "новом железном занавесе", который они пытаются опустить на расстоянии от Северного Ледовитого океана до Восточного Средиземноморья.

Именно поэтому США изощренно отметили эту цель в декларации НАТО еще до начала украинского конфликта.

Цели относительно Черного моря в заявлении НАТО

Одним из важных руководящих текстов для понимания сегодняшних событий является декларация НАТО от 14 июня 2021 года.

США добавили в заявление два критически важных пункта:

1) участники НАТО должны развивать двусторонние отношения, особенно военные отношения, с Украиной и Грузией, вплоть до их членства в альянсе;

2) НАТО должна расширять свое присутствие на суше, море и в воздухе в Черноморском регионе в целом.

Представитель Пентагона в Армении

Вдобавок к западному фронту, открытому против России через Украину, США пытаются открыть и южный фронт на Кавказе, но им никак не удавалось сделать это. Попытка Саакашвили начать восстание в Грузии, вернувшись из Украины, была сорвана благодаря решительной позиции Тбилиси. Чтобы предотвратить продолжение, правительство Грузии приняло "закон об иноагентах".

Теперь США пытаются разыграть карту Армении. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян был приглашен на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне. Затем встал вопрос о том, чтобы армия США имела своего представителя в министерстве обороны Армении. Заместитель госсекретаря США Узра Зейя (Uzra Zeya) подтвердила эту новость и заявила о "начале нового стратегического этапа" в отношениях между США и Арменией.

Необходимы два региональных шага

Этим ходом США пытаются достичь двойной цели:

1) открыть южный фронт против России;

2) вклиниться в астанинский треугольник (Турция – Россия – Иран).

Также важно, что именно в это время США объявили о своей позиции в отношении нормализации отношений между Анкарой и Дамаском – важнейшей темы в повестке дня астанинского треугольника. Госдепартамент США открыто объявил, что "не поддерживает усилия по нормализации отношений между Турцией и Сирией".

Понятно и очевидно то, что необходимо делать в этих условиях:

1) запустить и ускорить нормализацию отношений Анкары и Дамаска;

2) претворить в жизнь платформу сотрудничества в формате "3+3" (Турция – Россия – Иран плюс Азербайджан – Грузия – Армения).

Как видно, членство Турции в НАТО не мешает альянсу брать Турцию на прицел! Выход – быть не внутри, а вне НАТО...