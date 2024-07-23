Войти
ТАСС

Буксир "СБ-45" принял участие в учении по спасению на море с ВМС Ирана

240
0
0
Спасательное буксирное судно "СБ-45" во время учений
Спасательное буксирное судно "СБ-45" во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, подчеркнули в МО РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский спасательный буксир "СБ-45" принял участие в совместном с Военно-морскими силами (ВМС) Ирана учении по спасению на море. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж спасательного буксира "СБ-45" Каспийской флотилии принял участие в совместном с ВМС Исламской Республики Иран учении по спасению на море. Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа", - сказали в ведомстве.

Также моряки двух стран совершенствовали на практике навыки буксировки аварийного судна. По завершении учения "СБ-45" продолжил выполнять задачи в акватории Каспийского моря.

Буксир построен для службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии в Астраханском филиале Центра судоремонта "Звездочка". Основное предназначение - буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров как на потерпевших аварию судах, так и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медпомощи пострадавшим, подача электроэнергии и поддержание кораблей на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, выполнение поисковых и обследовательских работ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
05.09.2016
Корабли Каспийской флотилии посетят порты Казахстана и Ирана в октябре
04.08.2016
Корабли ВМФ России провели стрельбы на конкурсе "Кубок моря"
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
16.10.2015
ВКС России уничтожили около 500 объектов ИГ в Сирии
09.10.2015
Каспий стал театром военных действий
04.09.2012
Каспийское водяное перемирие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 06:07
  • 2846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.07 05:44
  • 2
Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
  • 22.07 17:28
  • 0
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO
  • 22.07 17:06
  • 70
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 22.07 16:50
  • 540
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 15:14
  • 17
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 22.07 15:08
  • 1
О развитии и перспективах современных ЗРС в СССР/России.
  • 22.07 07:07
  • 1288
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 05:15
  • 143
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 22.07 03:41
  • 1
"Не наше дело". Джей-Ди Вэнс высказался о вмешательстве США в конфликты
  • 22.07 03:31
  • 1
Белый дом допустил увеличение глубины ударов оружием США по территории РФ
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день