Буксир "СБ-45" принял участие в учении по спасению на море с ВМС Ирана

Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, подчеркнули в МО РФ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский спасательный буксир "СБ-45" принял участие в совместном с Военно-морскими силами (ВМС) Ирана учении по спасению на море. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж спасательного буксира "СБ-45" Каспийской флотилии принял участие в совместном с ВМС Исламской Республики Иран учении по спасению на море. Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана отработали действия по оказанию помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа", - сказали в ведомстве.

Также моряки двух стран совершенствовали на практике навыки буксировки аварийного судна. По завершении учения "СБ-45" продолжил выполнять задачи в акватории Каспийского моря.

Буксир построен для службы поисковых и аварийно-спасательных работ флотилии в Астраханском филиале Центра судоремонта "Звездочка". Основное предназначение - буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров как на потерпевших аварию судах, так и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медпомощи пострадавшим, подача электроэнергии и поддержание кораблей на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, выполнение поисковых и обследовательских работ.