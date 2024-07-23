Суммарный долг США приблизился к рекордным 35 трлн долларов, но его по-прежнему не собираются снижать

Источник изображения: topwar.ru

Пока внимание граждан США приковано к предвыборным баталиям Демократической и Республиканской партий, суммарный долг страны вплотную приблизился к 35 трлн долларов.

Стоит отметить, что данный показатель в Штатах в последнее время растет пугающими темпами. На данный момент debt-to-GDP ratio (соотношение между государственным долгом страны и ее валовым внутренним продуктом) в США достигает 122,4%. При этом в еще относительно недавних прогнозах бюджетного управления американского конгресса к этому показателю страна должна была приблизиться только к 2034 году.

Источник изображения: topwar.ru

Затраты на обслуживание государственного долга в Штатах по состоянию на конец июня достигли 900 млрд долларов, что превышает 15% всех бюджетных расходов. Для сравнения, военные расходы на ту же дату составляют чуть более 600 млрд долларов. Годовые же затраты на обслуживание долга превысят, по прогнозам, 1,1 трлн зелёных.

Все это выглядит крайне угрожающе для США на фоне растущей в стране инфляции и мировой тенденции на постепенный отказ от долларовой системы, которая, собственно, и позволяла американским властям наращивать свой долг, не опасаясь того, что его когда-то придется возвращать.

В то же время ни снявшийся с предвыборной гонки действующий президент Джо Байден, ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который обещает сделать «Америку снова великой», в своих выступлениях перед избирателями ни разу не затронули тему госдолга.

Но и это еще не всё. Палатой представителей был принят законопроект, снимающий лимит заимствований федерального правительства до 1 января 2025-го. Следовательно, до начала следующего года государственный долг США не имеет верхней границы и может значительно превысить текущий показатель.

В конечном счете, если демократы проиграют предстоящие выборы, что очень вероятно, то Дональд Трамп получит в управление страну, балансирующую на грани дефолта. В таком случае, чтобы спасти ситуацию, ему необходимо будет радикально и в максимально сжатые сроки сокращать расходы, что однозначно коснется поддержки Украины, Израиля и Тайваня.