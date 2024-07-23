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Интерфакс-АВН

Вопросы наращивания ВТС России и Кубы в ближайшее время могут обсуждаться с кубинскими военными - Картаполов

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Флаги Кубы и России .

Гавана. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о возможном обсуждении вопросов о наращивании военно-технического РФ и Кубы.

"Буквально несколько дней назад прибыл на Кубу наш новый руководитель группы военных специалистов. Мы с ним сегодня обсудили проблематику. Полагаю, что он в ближайшие дни встретится с министром обороны Кубы, где поставит перед ним соответствующие вопросы и предложит рассмотреть различные варианты наращивания нашего военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Картаполов журналистам в воскресенье.

Он также отметил, что, "конечно, есть темы, которые мы пока не можем анонсировать, но они есть".

Также Картаполов напомнил, что кубинские военнослужащие обучаются в российских военных учебных заведениях, "получают специальность, возвращаются назад".

"На сегодняшний день мы видим абсолютную целесообразность, чтобы количество этих военнослужащих росло и самое главное, чтобы они изучали опыт специальной военной операции, потому что до Флориды здесь рукой подать, а гегемон никогда другом для Кубы не станет, в отличие от России, которая для Кубы - брат", - заявил глава комитета.

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Страны
Куба
Россия
Проекты
Военные учения
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