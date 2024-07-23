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Военное обозрение

«Очень стабильна при высоких температурах»: в Европе разработали новую литиевую батарею для подлодок

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Источник изображения: topwar.ru

Европейский конгломерат OCCAR достиг важной вехи в реализации программы U212 NFS («субмарина ближайшего будущего»), начав внедрение LBS – «литиевой аккумуляторной системы нового поколения». Ею будут оснащены все 4 подлодки проекта NFS, начиная с головной, поставка которой ВМС Италии запланирована на начало 2029 года [хотя ранее предполагалась в 2027 году].

Разработку новых аккумуляторов заказало Минобороны Италии еще в 2013 году для повышения эффективности, долговечности и энергоемкости силовой установки субмарин. В роли ведущего подрядчика выступает итальянская компания.

Как пояснили в ВМС, по сравнению со свинцово-кислотным раствором литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает более высокую производительность наряду с лучшей модульностью, масштабируемостью и меньшими затратами на техническое обслуживание.

Источник изображения: topwar.ru

Литий-ионная установка уже может обеспечивать энергоемкость, почти вдвое превышающую свинцово-кислотный аналог, позволяет осуществлять быструю зарядку при высоком токе, поддерживает постоянное напряжение в широком диапазоне и гарантирует очень низкий саморазряд, высокую эффективность, отсутствие эффекта памяти, большое количество циклов и более длительный срок службы, составляющий до 10 лет по сравнению с 5 у текущего свинцово-кислотного раствора.

В целом, это означает более низкий уровень заметности и гораздо более высокую выносливость под водой на высоких скоростях, обеспечивая возможность уклонения и тем самым увеличивая живучесть

- пояснили в ВМС Италии.

Источник изображения: topwar.ru

Как было указано, LBS благодаря своей модульности и масштабируемости может устанавливаться на различные подводные обитаемые и беспилотные плавсредства.

Основой LBS станут полутвердые аккумуляторы следующего поколения, которые ожидается получить в 2026-2030 годы. Батарея емкостью 65 Ач сконструирована из электродов, созданных на базе состава литий-железо-фосфат (LiFePO4).

Они [электроды] очень стабильны при высоких температурах и могут выдерживать сильные механические нагрузки, то есть справляться с ситуациями потенциального риска возгорания или взрыва из-за так называемого теплового разгона

- отметили на флоте.

Источник изображения: topwar.ru

Цилиндрическая форма элемента, помещенного в корпус из нержавеющей стали, обеспечит повышенную прочность конструкции и большее рассеивание тепла, в то время как пассивная защита внутри элемента будет отвечать за контроль температуры, тока, напряжения и электрической изоляции; предохранительный клапан и система управления газоотводом и охлаждением гарантируют высокий уровень безопасности.

Конструкция LBS позволяет устанавливать новую аккумуляторную систему на уже имеющиеся на вооружении [ФРГ и Италии] подлодки проекта U212A в ходе их модернизации.

Создание литиевых батарей обойдется в итоге дороже разработки свинцовых, однако это предполагается компенсировать за счет менее затратного технического обслуживания. В настоящее время LBS проходит стендовые испытания, после чего последуют квалификационные тесты, которые планируется завершить к концу текущего года.

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Страны
Германия
Италия
Компании
OCCAR
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