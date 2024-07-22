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Интерфакс-АВН

Россия продолжит поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета и территориальной целостности - Путин в поздравлении Асаду

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Флаги России и Сирии
Флаги России и Сирии.
Источник изображения: pukmedia.com

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Путин подтвердил, что Россия "будет и впредь неизменно поддерживать правительство Сирийской Арабской Республики в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности".

"Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал Асаду здоровья и успехов, а гражданам Сирии - благополучия и процветания.

В воскресенье главы МИД России и Сирии также обменялись поздравительными телеграммами по случаю отмечаемого в этот день 80-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
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