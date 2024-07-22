Манила и Пекин договорились о процедуре снабжения аванпоста Филиппин в спорной части Южно-Китайского моря - СМИ

Гонконг. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Филиппины и КНР достигли соглашения о том, как Манила сможет доставлять грузы филиппинским военным на рифе Аюнгин (китайское - Жэньай, английское название - Вторая отмель Томаса), принадлежность которого оспаривают эти страны, передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух неназванных представителей филиппинских властей.

"Важнейшее соглашение заключили в воскресенье после серии встреч филиппинских и китайских дипломатов в Маниле и обмена дипломатическими нотами, цель которых было приемлемое для обеих сторон урегулирование ситуации на рифе, без уступок друг другу по территориальному вопросу", - информирует агентство.

Один из источников AP уточнил, что согласно договоренностям, Китай разрешает Филиппинам провозить на пост продовольствие и другие предметы первой необходимости, если Манила предварительно уведомит китайскую сторону о рейсе и обязуется не доставлять строительные материалы для укрепления аванпоста.

Источник уточнил, что переговорам способствовали столкновения береговой охраны Филиппин и китайских моряков у рифа 17 июня. Филиппинская сторона тогда обвиняла Китай в применении силы с целью сорвать доставку груза на риф и в захвате перевозимых материалов. В свой черед в китайской береговой охране заявили, что ответственность за инцидент несет исключительно филиппинская сторона.

Это не первое происшествие в районе рифа Аюнгин.