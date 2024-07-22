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Интерфакс-АВН

Министр обороны США после израильского удара по йеменскому порту заявил о праве Израиля на самооборону

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Sarah Silbiger/ Getty Images

Вашингтон. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в телефонной беседе с израильским коллегой Йоавом Галантом обсудил вопросы, касающиеся атаки израильских ВВС на йеменский порт, и подтвердил, что США поддерживают усилия Израиля по обеспечению безопасности и укреплению самообороны, сообщил Пентагон.

"Министр подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и праву Израиля на самооборону", - говорится в сообщении.

Остин "признал, что действия Израиля последовали за месяцами нападений хуситов на государство Израиль".

Как сообщалось, Армия обороны Израиля нанесла в субботу удары по мятежникам-хуситам в Йемене.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным целям хуситов (...) в районе порта Ходейда в Йемене", - приводят израильские СМИ заявление военного командования.

Хуситы намерены усилить военные операции против Израиля в ответ на удары по ним в районе порта Ходейда, заявил в субботу член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити.

"Израильская агрессия против Йемена не остановит наши военные операции в поддержку палестинского народа. Скорее, наоборот, они увеличатся, пока не прекратится агрессия против Газы. Мы ответим на эскалацию еще большей эскалацией", - написал Аль-Бухаити в соцсети X.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил израильский удар по порту, предупредив, что "опасный авантюризм" Израиля может спровоцировать региональную войну.

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Страны
Израиль
Иран
Йемен
США
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