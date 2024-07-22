Источник изображения: topwar.ru

Украинский фронт на Донбассе разваливается сразу в нескольких местах. Об этом сообщает немецкий военный аналитик Юлиан Рёпке. Он отмечает, что только за последние несколько дней российские военные смогли взять под свой контроль несколько важных населенных пунктов в ДНР.

Российская армия захватила Прогресс в 22 км к востоку от Покровска. Последнее наступление является еще одним свидетельством развала украинского фронта в нескольких местах Донецкой области

– констатирует военный обозреватель BILD.

Он добавляет, что только за последние дни националисты были вынуждены оставить свои позиции в населенных пунктах Евгеньевка, Восход, Прогресс, Раздоловка и Ивано-Дарьевка. Кроме того, российские войска близки к тому, чтобы взять Новоселовку Первую.

Источник изображения: topwar.ru

Отметим, что о сложности положения, в котором оказалась украинская группировка на Донбассе в настоящее время сигнализируют и другие западные военные эксперты. Многие из них отмечают, что у Киева просто нет иного выхода, кроме переговоров с Москвой и согласия на ее условия.

Однако потерявший легитимность президент Украины упорно настаивает на продолжении боевых действий, требуя от Запада новых поставок вооружения. В частности, сейчас глава киевского режима словно чуда ожидает передачи истребителей F-16. Хотя ни необходимой аэродромной инфраструктуры, ни достаточного количества пилотов и обслуживающего персонала у ВСУ нет.

Добавим, что ВС РФ сейчас ведут активные наступательные действия и на других направлениях специальной военной операции, постоянно расширяя зону контроля и отвоевывая у ВСУ все новые территории.