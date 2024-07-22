Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят: о чем стоит помнить при освоении Луны - Мнения ТАСС

Михаил Котов обратил внимание на проблему, которая идет рука об руку с покорением новых территорий и космических тел

В последнее время о Луне говорится довольно много. Сразу несколько государств и частных компаний планируют свои лунные миссии, есть идеи в перспективе создать автоматические или посещаемые лунные базы, а затем и провести постепенную колонизацию естественного спутника Земли. Думаю, уже в ближайшие годы процесс освоения Луны станет еще более массовым.

Причин для этого хватает. От исторически присущей человечеству тяги к экспансии до простой возможности зарабатывать на лунных ископаемых, пока только формирующемся космическом туризме, создании центров обработки информации и дата-центров, размещенных в лунных пещерах.

Однако в преддверии Международного дня Луны и 55-летия первой в истории человечества пилотируемой посадки на это космическое тело хотелось бы напомнить о сопутствующей проблеме, задумываться о которой стоит уже сейчас, пусть она и не кажется сегодня слишком серьезной. Постепенное загрязнение Луны самым разным мусором.

Освоение с последствиями

По подсчетам ученых, в настоящее время на поверхности Луны уже находится более 180 т самых разных объектов — последствий человеческой деятельности. Основная часть — это разного рода автоматические космические аппараты: техника, предназначенная для достижения лунной поверхности, искусственные спутники, сведенные с орбиты, посадочные ступени пилотируемых кораблей, отработанные ступени ракет-носителей.

Самым первым "загрязнением" можно назвать советскую автоматическую межпланетную станцию "Луна-2", которая 14 сентября 1959 года практически врезалась в земной спутник на скорости 3,3 км/с. Попадание в Луну было подтверждено прекращением радиосвязи со станцией и рядом наблюдений из советских и иностранных обсерваторий. При падении "Луны-2" образовался кратер, по разным оценкам, диаметром от 15 до 130 м.

Сама станция, скорее всего, разбилась на большое количество осколков. Такая же участь должна была постигнуть и находящиеся внутри ее корпуса два металлических вымпела, изготовленных на Ленинградском монетном дворе. Вымпелы из нержавеющей стали (больше всего похожие на футбольные мячи) были составлены из 72 пятиугольных сегментов: 12 правильной формы — на их поверхности отчеканена надпись "СССР" и герб страны, а также 60 неправильной формы — с пятиконечной звездой, надписью "СССР" и датой запуска (13 сентября 1959 года). Если бы части этих вымпелов удалось вернуть на Землю, они явно стали бы дорогими "сувенирами".

Американский вклад

Существенное количество мусора было оставлено на Луне в результате шести американских пилотируемых миссий "Аполлон". В первую очередь это посадочные ступени модулей, которые оставались на поверхности естественного спутника Земли, — каждая из них весит около 2 т. Отдельно стоит отметить роверы (четырехколесные транспортные луноходы) для передвижения людей по поверхности Луны (разработаны Boeing) у трех миссий. Наберется, конечно, и по мелочи — флаги, штативы и инструменты.

Не обошлось и без биологического загрязнения. Космические корабли миссий "Аполлон" не были оборудованы туалетами. Для удовлетворения естественных потребностей члены экипажа использовали полиэтиленовые пакеты и влажные салфетки, собираемые в большой пакет для мусора. Именно его экипаж "Аполлона-11", который 20 июля 1969 года совершил посадку на Луне, выбросил на поверхность спутника из спускаемого аппарата перед приземлением. Делали ли подобное астронавты других миссий — информации нет.

Но экипаж "Аполлона-15" осознанно оставил на поверхности Луны первый памятник, произведение искусства. Это алюминиевая скульптура, изображающая космонавта в скафандре, лежащего навзничь. Командир миссии Дэвид Скотт установил "Павшего астронавта" в память о восьми астронавтах США и шести космонавтах СССР, которые к тому времени умерли по тем или иным причинам. Инсталляция за авторством бельгийского художника и гравера Пола ван Хейдонка и сегодня является единственным художественным произведением на Луне.

Кстати, но и единственная акция по уборке лунного мусора тоже принадлежит американским астронавтам. Хотя это скорее субботник по сбору металлолома. Модуль корабля "Аполлон-12" 19 ноября 1969 года прилунился неподалеку от космического аппарата "Сервейер-3", запущенного США на 2,5 года раньше. Астронавты Чарльз Конрад и Алан Бин дошли пешком до этой небольшой станции и сняли с нее телекамеру и 10 кг других деталей (которые смогли отвинтить в столь непростых условиях). Это была часть эксперимента по проверке влияния космической радиации и лунного климата на материалы. Увидеть возвращенную с Луны телекамеру можно в экспозиции Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.

Тем не менее, по моим подсчетам, именно американцы внесли самый большой вклад в замусоривание естественного спутника Земли. Наиболее массивными деталями являются ступени S-IVB ракеты-носителя "Сатурн-5" — каждая весом около 13–14 т и по одной на пилотируемую миссию. При этом ступени падали бесконтрольно и потому, скорее всего, разбились на множество осколков при падении.

Проблема или нет

Согласно современным научным представлениям, Луна безжизненна, а потому никаких особенных проблем мусор, который там находится, никому и ничему живому не приносит. Лежит, мол, себе тихонько и не мешает. К тому же многое из перечисленного тоже нельзя всецело причислить к мусору — во многом это имеющие значительную историческую ценность артефакты, как советские "Луноходы", установившие в свое время множество рекордов.

Стоит ли тогда о задумываться о лунном мусоре?

На мой взгляд, история уже показала, что в случае отсутствия правил и системы регулирования человечество склонно, пока у него есть возможность и это серьезно не мешает, игнорировать вопрос. Примеров множество как на Земле, где остро стоит проблема и с обычным мусором, и микропластиком, так и в космосе, где низкая околоземная орбита уже в ближайшие десятилетия станет испытывать серьезные проблемы из-за частиц космического мусора.

Сейчас приоритеты у космических агентств никакого отношения к вполне вероятной в будущем проблеме мусора на Луне не имеют. Ожидать, что в ближайшее время — даже если говорить о десятилетии, а то и не об одном — ученые серьезно заговорят об этом, не приходится. Но я убежден, что хотя бы помнить об этом стоит. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.