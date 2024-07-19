В Кремле заявили, что России придется принять меры безопасности в связи с новой морской стратегией Украины, предусматривающей учения с НАТО в Черном море

Полученные ВМС Украины малые сторожевые катера Р 182 "Ірпінь" и Р 183 "Рені" - переданные Эстонией из состава эстонского флота катера Р 01 Roland и P 02 Risto, построенные по проекту Patrol 18 WP эстонской судостроительной компанией Baltic Workboats AS (BWB), 02.05.2024.

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Концентрированное присутствие кораблей НАТО в Черном море, принимая во внимание нынешнюю ситуацию, создает дополнительную угрозу, Россия будет принимать необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины.

"Режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря достаточно жестко регулируется Конвенцией Монтре. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко", - сказал Песков журналистам.

При этом он подчеркнул, что "концентрированное присутствие натовских кораблей, мы принимаем во внимание Болгарию, Румынию - прибрежные государства, которые являются членами Альянса, конечно, представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для Российской Федерации, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины".

"Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ.