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Интерфакс-АВН

МКС будет находиться на орбите еще более года после начала сведения ее с орбиты в 2030 году - NASA

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Потребуется более года, прежде чем корабль SpaceX окончательно сведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты в 2030 году и уничтожит ее в атмосфере Земли, сообщило NASA.

Космический аппарат SpaceX введет МКС в атмосферу Земли только через 12-18 месяцев после того, как станция "спустится" с обычной орбиты. "Мы оставим экипаж на ее борту как можно дольше для поддержания станции и ее работоспособности", - сообщила журналистам Дана Вайгель, менеджер программы МКС в NASA, в ходе видеоконференции, посвященной плану сведения МКС с орбиты.

"Наш план состоит в том, чтобы (астронавты) покинули станцию примерно за шесть месяцев до окончательного схождения, когда орбита МКС снизится до высоты около 220 км", - сказала Вайгель, объяснив, что это самая низкая высота, на которую обычно рассчитаны полеты пилотируемых кораблей. Для сравнения, типичная орбита МКС находится на высоте 400 км над Землей.

NASA выбрало "космический буксир" SpaceX для сведения МКС с орбиты в прошлом месяце, заявив, что выделит компании до $843 млн. на его разработку.

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США
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NASA
SpaceX
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