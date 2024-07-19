США предупредили Иран о подозрительной ядерной деятельности - СМИ

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в прошлом месяце выразила Ирану серьезную обеспокоенность по поводу исследований и разработок, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники из США и Израиля.

Согласно собеседникам портала, примерно в марте разведывательные службы США и Израиля получили информацию, свидетельствующую о том, что иранские ученые занимаются компьютерным моделированием и исследованиями в области металлургии, которые могут быть использованы для разработки ядерного оружия.

"Официальные лица опасаются, что это может быть частью тайных усилий Ирана использовать период, предшествующий президентским выборам в США, для продвижения к созданию ядерного оружия", - отмечает портал.

По словам источников Axios, администрация Байдена несколько недель назад передала иранцам свои опасения через третью страну, а также по прямым каналам.

В ответ были получены объяснения иранцев, что никаких изменений в политике не произошло и они не работают над созданием ядерного оружия.

Американский чиновник заявил порталу, что послание, которое США направили иранцам, было эффективным, но добавил, что по-прежнему существуют серьезные опасения относительно иранской ядерной программы.

"Мы не видим признаков того, что Иран в настоящее время предпринимает ключевые действия, которые были бы необходимы для создания испытываемого ядерного устройства", - сказал Axios американский чиновник.

"Мы невероятно серьезно относимся к любой ядерной эскалации со стороны Ирана. И, как ясно дал понять президент, мы привержены тому, чтобы никогда не позволить Ирану получить ядерное оружие, и мы готовы использовать все элементы национальной мощи для обеспечения такого результата", - добавил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения США и союзников в том, что ядерная программа Ирана направлена на создание ядерного оружия.

В статье, опубликованной в Tehran Times, он заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику".

Он напомнил, что именно США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и ввели экстерриториальные односторонние санкции, чем "нанесли ущерб нашей экономике на сотни миллиардов долларов".

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.