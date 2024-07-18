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Военное обозрение

Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet над Коломной стал человеческий фактор – источник

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Источник изображения: topwar.ru

Самолет Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в небе над Коломной, вероятнее всего, упал из-за человеческого фактора. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его словам, версия об отказе двигателей не находит своего подтверждения.

На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор — есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом

– приводит издание слова своего собеседника.

Он добавил, что окончательный вывод о причинах авиакатастрофы можно будет сделать после того, как будут готовы заключения экспертов.

Картина происшествия уже во многом ясна. Распространенная ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно

– подчеркнул источник агентства.

Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet, принадлежавший компании «Газпром авиа», подал сигнал бедствия во время выполнения перелета с завода в аэропорт Внуково. На его борту находились только три члена экипажа. По имеющейся информации, пилот до последнего пытался увести аварийный борт от жилых домов. В результате самолет упал в лес недалеко от деревни Апраксино. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.

Стоит отметить, что сразу после известия о падении самолета ряд СМИ поспешили сообщить, что это был так называемый импортозамещенный борт. Однако впоследствии эта версия была опровергнута.

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