Причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet над Коломной стал человеческий фактор – источник

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Самолет Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в небе над Коломной, вероятнее всего, упал из-за человеческого фактора. Об этом сообщает источник РИА Новости. По его словам, версия об отказе двигателей не находит своего подтверждения.
– приводит издание слова своего собеседника.
Он добавил, что окончательный вывод о причинах авиакатастрофы можно будет сделать после того, как будут готовы заключения экспертов.
– подчеркнул источник агентства.
Напомним, авиалайнер Sukhoi Superjet, принадлежавший компании «Газпром авиа», подал сигнал бедствия во время выполнения перелета с завода в аэропорт Внуково. На его борту находились только три члена экипажа. По имеющейся информации, пилот до последнего пытался увести аварийный борт от жилых домов. В результате самолет упал в лес недалеко от деревни Апраксино. В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Стоит отметить, что сразу после известия о падении самолета ряд СМИ поспешили сообщить, что это был так называемый импортозамещенный борт. Однако впоследствии эта версия была опровергнута.