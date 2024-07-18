Глава департамента МИД РФ: Зеленский занимается очковтирательством - Интервью ТАСС

Алексей Полищук — о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, безопасности Крыма и предстоящих выборах в Молдавии

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС рассказал о положении дел вокруг Украины, ответил на вопрос, были ли сигналы от Запада и Киева по мирным предложениям президента РФ Владимира Путина, а также пояснил, что ждет Молдавию в случае реализации курса на сближение с НАТО.

— Недавно президент России Владимир Путин выдвинул условия урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Киев должен отвести войска с территорий, которые признаны российскими согласно Конституции Российской Федерации. В случае урегулирования конфликта на этих условиях что будет с подконтрольной Киеву частью Украины? Допускает ли Москва вхождение этих территорий в состав НАТО?

— Отказ Киева от претензий на членство в НАТО является одним из ключевых элементов инициативы президента России по урегулированию украинского кризиса. Таким же, как вывод войск с конституционных российских территорий и признание новых территориальных реалий.

Напомню, что нейтралитет и внеблоковый статус лежали в основе украинской государственности. Они были закреплены в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года и подтверждались в других документах.

Внеблоковый статус был стержневым положением проекта российско-украинского мирного договора, переговоры по которому проходили в Белоруссии и Турции весной 2022 года. До одностороннего выхода из этих переговоров украинская сторона его полностью поддерживала.

Украине необходимо вернуться к истокам своего суверенитета. Нейтралитет, отказ от членства в НАТО, отход от нацистской идеологии, уважение прав русскоязычных граждан и нацменьшинств — это лучшие гарантии безопасности и государственности Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ. Он также все чаще говорит о готовности к переговорам, в частности, без посредников. Что, на ваш взгляд, стоит за сменой риторики на Банковой?

— За псевдомиролюбивой риторикой и заявлениями киевских представителей о готовности к переговорам с Россией стоит желание завоевать симпатии стран глобального Юга и переманить их в антироссийский западный лагерь.

Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством и согласились предметно обсуждать другие инициативы, кроме ультимативной "формулы Зеленского". Пока указ остается в силе и ведется работа по навязыванию "формулы", все заявления Киева о стремлении к миру являются пустыми словами и очковтирательством. Уверены, что в странах мирового большинства это понимают.

— Была ли какая-либо реакция Киева на предложения российского президента в непубличной плоскости? Может быть, через посредников?

— Реакция украинской стороны на мирную инициативу президента России была резко негативной и звучала только в публичном пространстве. Никаких сигналов Киева, касающихся этих предложений, в том числе от третьих сторон, к нам не поступало.

— Украина в последнее время заключила ряд договоренностей о безопасности, в частности, с США, ЕС, отдельными членами Евросоюза. Могут ли эти документы каким-либо образом повлиять на ход СВО и действия Киева? В чем, на ваш взгляд, цель подписания этих документов, если они, как правило, не содержат юридических обязательств?

— Существует мнение, что так называемые соглашения о гарантиях безопасности являются альтернативой членству Украины в НАТО. Они были придуманы странами Запада, чтобы не принимать Киев в альянс, успокоить расстроенное этим украинское руководство и заставить его продолжать вооруженное противостояние с Россией.

Подписано уже два десятка таких договоренностей. Все они носят рамочный декларативный характер и фиксируют то, что страны Запада и так делают. На ход специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации такие документы повлиять, разумеется, не могут.

— В МИД России после ракетной атаки на Севастополь, которая привела к гибели мирных жителей и многочисленным пострадавшим, отмечали, что все полетные задания для ракет "вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки", а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Планирует ли российская сторона принимать дополнительные меры безопасности в районе Крыма в связи с этим терактом? Как объясняла американская сторона, в частности, после вызова посла Линн Трейси на Смоленскую площадь, свои действия, которые привели к гибели мирных жителей?

— Нет сомнений в том, что ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами. Они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым.

Однако в Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории. Американцы продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства. Они рассчитывают нанести России "стратегическое поражение" и отсидеться в безопасности за океаном. Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира.

Что касается безопасности российского Крыма и его жителей, то она является безусловным приоритетом. Делается все, чтобы она была надежно обеспечена.

— Ранее Генштаб Белоруссии сообщил о концентрации украинских войск на границе с республикой. Может ли это, на ваш взгляд, означать, что ведется подготовка к нарушению государственной границы Союзного государства? Каким может быть ответ России на подобные действия?

— Сообщения об активизации ВСУ в приграничной зоне с союзной нам Белоруссией воспринимаются нами со всей серьезностью. На фоне очевидных неудач в зоне СВО киевский режим способен на самые безрассудные шаги.

По данным белорусской погранслужбы, в конце июня в Гомельской области был принудительно посажен в 150 метрах от границы разведывательный квадрокоптер, двигавшийся вглубь страны. Анализ карты памяти беспилотника показал, что аппарат вел разведку промышленных объектов и инфраструктуры в приграничной зоне. На том же направлении был обнаружен схрон с взрывчаткой.

В Минобороны Белоруссии действительно отмечали размещение в украинском приграничье комплексов ПВО и радиоэлектронной разведки, бронетехники и дальнобойной артиллерии. Фиксировали наращивание плотности инженерных заграждений и развертывание подразделений сил специальных операций.

В Минске держат ситуацию на границе с Украиной под контролем. Для предотвращения провокаций было объявлено об усилении пограничных сил, на боевое дежурство поставлены дополнительные комплексы ПВО и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Недавно появились сообщения о том, что в начале июля ВСУ отвели часть подразделений от границы с Белоруссией.

Напомню, что в соответствии с Военной доктриной Союзного государства внешняя агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию. В братской республике развернуты совместная Региональная группировка войск, современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Они призваны содействовать Вооруженным силам Белоруссии в обеспечении безопасности западных рубежей Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ.

— В октябре Молдавии предстоят президентские выборы. Ожидаете ли вы, что Запад может попытаться любыми средствами сохранить у власти Майю Санду, какие последствия могут иметь подобные шаги?

— Вашингтон и Брюссель уже активно работают над тем, чтобы сохранить у власти нынешнее молдавское руководство, которое послушно реализует установки по превращению страны в еще одну анти-Россию.

Запад применяет в Молдавии политтехнологии, которые ранее были опробованы в Прибалтике и на Украине. Он поощряет правовой беспредел, запрет политических партий, заведение под надуманными предлогами уголовных дел на оппозиционных политиков, зачистку информационного пространства от альтернативных точек зрения.

Сейчас много говорится о том, что для получения нужных Западу результатов на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции 20 октября будут использованы приемы, далекие от демократии. Молдавские эксперты уже фиксируют факты задействования административного ресурса и манипулирования электоральным процессом. В нарушение Кодекса о выборах власти уже фактически начали агитационную кампанию, которая должна стартовать только 20 августа. Для гарантированного преодоления минимального порога явки ЦИК Молдавии прорабатывает опцию единого бюллетеня для выборов президента и для "еврореферендума".

Как и на президентских выборах 2020 года, большие надежды возлагаются на молдавскую диаспору на Западе. Четыре года назад она принесла более четверти голосов нынешнему президенту, которая обязана ей своим избранием. Недавно было одобрено голосование по почте для молдавских граждан в США, Канаде и ряде стран Западной Европы. Для молдавской диаспоры в странах СНГ такая возможность не предусмотрена.

Продолжение нынешнего курса молдавского руководства, направленного на отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО и разрыв исторических связей с Россией и другими государствами СНГ, будет иметь самые негативные последствия для суверенитета и безопасности Молдавии и социально-экономического положения молдавского народа. Убеждены, что граждане Республики Молдова это понимают.

— Власти Молдавии не исключают новое сокращение количества избирательных участков в России к президентским выборам. Имеется ли у Москвы на данный момент понимание того, сколько будет открыто участков на российской территории? Как бы вы оценили решение Кишинева о сокращении их количества?

— ЦИК Молдавии пока не публиковал данные о количестве и распределении избирательных участков.

Мы отметили недавнее заявление главы молдавского Центризбиркома Анжелы Караман о том, что в ходе предстоящих выборов не исключена вероятность увеличения количества участков за рубежом. Прозвучало, что это может быть применено к регионам, где фиксировалась высокая явка в ходе президентской электоральной кампании 2020 года.

Хочется надеяться, что многочисленная молдавская диаспора в России не будет ограничена в реализации своих избирательных прав. На предыдущих выборах президента Молдавии было открыто 17 избирательных участков в 10 субъектах Российской Федерации. Готовы содействовать молдавской стороне в организации необходимого числа участков и на выборах 20 октября.