Источник: контракт на третью пару БДК проекта 11711 может быть подписан до конца года

Официального подтверждения этой информации пока нет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Контракт на строительство на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) третьей пары больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан до завершения 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагается, что давно ожидавшийся контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан в текущем году", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сейчас в боевом составе Северного флота ВМФ России имеется два БДК проекта 11711 "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Еще два корабля модернизированного проекта 11711 строятся на ПСЗ.

По данным ОСК, БДК модернизированного проекта 11711 отличаются от первой пары проекта большим водоизмещением. Они имеют видоизмененную архитектуру, а также располагают способностью нести боевые вертолеты.

БДК второй пары модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" были заложены 23 апреля 2019 года. Предполагается, что они будут нести службу в составе Тихоокеанского флота.