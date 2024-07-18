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Интерфакс-АВН

Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии представил принципиальные оценки ситуации на Украине - МИД РФ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассиусом представил принципиальные оценки ситуации на Украине, сообщил МИД РФ.

Встреча состоялась "на полях" открытых дебатов Совбеза ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

"Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток "коллективного Запада" предъявлять России различного рода ультиматумы", - говорится в сообщении.

"С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов "нейтралитета" в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку киевского режима. Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - отметили в МИД РФ.

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Лавров Сергей
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