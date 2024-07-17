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Интерфакс-АВН

США полностью заменят свои устаревшие МБР только к концу 2030-х годов - СМИ

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Старший летчик Джейкоб Дайд, слева, и летчик 1-го класса Джонатан Маррс закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Старший летчик Джейкоб Дайд, слева, и летчик 1-го класса Джонатан Маррс закрепляют титановый кожух на верхней части межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / John Turner

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты смогут заменить весь свой арсенал устаревших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman-3 на новые LGM-35A Sentinel только к концу 2030-х годов, сообщило издание Air And Space Forces, ссылаясь на заместителя начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Гебара.

МБР LGM-30G Minuteman III находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.

Ранее Пентагон предполагал начать развертывание новой ракеты LGM-35A Sentinel уже в сентябре 2030 года. Однако из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем первый испытательный пуск на данный момент откладывается не менее чем на два года. Пока еще не построено ни одной новой ракеты.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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