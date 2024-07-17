США полностью заменят свои устаревшие МБР только к концу 2030-х годов - СМИ

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты смогут заменить весь свой арсенал устаревших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman-3 на новые LGM-35A Sentinel только к концу 2030-х годов, сообщило издание Air And Space Forces, ссылаясь на заместителя начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Гебара.

МБР LGM-30G Minuteman III находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.

Ранее Пентагон предполагал начать развертывание новой ракеты LGM-35A Sentinel уже в сентябре 2030 года. Однако из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем первый испытательный пуск на данный момент откладывается не менее чем на два года. Пока еще не построено ни одной новой ракеты.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $141 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.