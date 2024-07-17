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Интерфакс-АВН

Урегулирование кризиса вокруг Украины должно сопровождаться снятием угроз России - Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Европа должна осознать, какая самоубийственная роль уготована ей США, считает российский министр

Нью-Йорк (ООН). 16 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил убеждение, что политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины должно сопровождаться конкретными шагами, направленными на ликвидацию угроз России.

"Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".

По его словам, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей "придется учитывать новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности".

"Мы к поиску баланса интересов готовы", - подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, действия США и их союзников мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира. Он подчеркнул, что Вашингтон "сделал все, чтобы взорвать основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом".

Глава МИД РФ назвал "унижением Германии" решение о размещении высокоточных ударных системы в ФРГ. "И при всем этом господин Кирби (официальный представитель Пентагона Джон Кирби, - "ИФ") от имени президента США заявляет: "Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для европейского континента". Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники", - добавил Лавров.

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Лавров Сергей
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