Войти
Интерфакс-АВН

Российско-китайское патрулирование в Южно-Китайском море завершено - Тихоокеанский флот РФ

381
0
0
20380 "Совершенный"
Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017.
Источник изображения: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

В ходе патрулирования отработаны противолодочные задачи, отражение воздушных атак условного противника

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В Южно-Китайском море завершилось совместное российско-китайское морское патрулирование, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) во вторник.

"На завершающем этапе патрулирования корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота и отряд ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировку по конвоированию судна в проливной зоне", - информирует пресс-служба ТОФ.

По её данным, на этом этапе "была организована комплексная оборона одного из кораблей - участников патрулирования при проходе узкости".

"Также российско-китайский отряд кораблей произвёл тренировку по пополнению запасов на ходу от универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" траверзным способом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, всего за 15 дней совместного российско-китайского патрулирования кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдено порядка 4 800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Моряки двух стран тренировались действовать в составе различных строёв, решали противолодочные задачи, а также тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника.

Задачами совместного патрулирования, согласно сообщению, являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
ТОФ
Похожие новости
23.05.2008
"Авианосец - инструмент настоящей политики"
10.04.2007
По маршруту камикадзе. Сергей Иванов произвел военно-промышленную разведку Дальнего Востока.
02.03.2007
Эксгумация РСМД
24.01.2007
Отдаем истребители в хорошие руки. Сергей Иванов повез в Индию портфель новых предложений
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
15.11.2006
Китайская подводная лодка всплыла неподалеку от американского авианосца, не будучи замеченной
27.05.2007
877 Палтус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 12:26
  • 5
США начали распродавать штурмовики A-10
  • 17.07 11:18
  • 0
Arctic Defender-24: Арктика в контексте НАТО
  • 17.07 09:30
  • 4
О "правых" и "левых"
  • 17.07 06:29
  • 1
Разработчик Superjet призвал удвоить контроль за заменой датчиков углов атаки
  • 17.07 06:23
  • 2682
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 06:09
  • 289
Космонавтика Илона Маска
  • 16.07 23:35
  • 531
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.07 17:38
  • 0
Пиар по-польски: маленькие «победы» территориальных войск
  • 16.07 16:56
  • 0
Миссия НАТО на Южном Кавказе: змея за пазухой
  • 16.07 13:02
  • 2
Эксперт заявил, что F-16 могут применять для блокировки Черноморского флота
  • 16.07 11:03
  • 1
Столтенберг: НАТО не будет сбивать самолеты РФ в воздушном пространстве Украины
  • 16.07 10:27
  • 1
О "советской" и "российской" угрозах для Запада.
  • 16.07 09:58
  • 1
Глава Бюро нацбезопасности Польши: мы должны думать о конфликте с Россией в горизонте нескольких лет (Wirtualna Polska, Польша)
  • 16.07 09:45
  • 3
Медведчук: украинский конфликт становится для США тем, чем был Афганистан для СССР
  • 16.07 09:16
  • 3
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16