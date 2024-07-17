Российско-китайское патрулирование в Южно-Китайском море завершено - Тихоокеанский флот РФ

В ходе патрулирования отработаны противолодочные задачи, отражение воздушных атак условного противника

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - В Южно-Китайском море завершилось совместное российско-китайское морское патрулирование, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) во вторник.

"На завершающем этапе патрулирования корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота и отряд ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировку по конвоированию судна в проливной зоне", - информирует пресс-служба ТОФ.

По её данным, на этом этапе "была организована комплексная оборона одного из кораблей - участников патрулирования при проходе узкости".

"Также российско-китайский отряд кораблей произвёл тренировку по пополнению запасов на ходу от универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" траверзным способом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, всего за 15 дней совместного российско-китайского патрулирования кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдено порядка 4 800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Моряки двух стран тренировались действовать в составе различных строёв, решали противолодочные задачи, а также тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника.

Задачами совместного патрулирования, согласно сообщению, являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.